尹錫悅該緊張了！南韓憲庭「最快本周內」裁決　罷免需6法官同意

▲尹錫悅將迎來「命運關鍵的一周」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會發動彈劾停職。自從憲法裁判所（憲法法院）終結彈劾案審判庭辯論，直到20天後依舊未能得出結論。外界預估，本周將成為主導尹錫悅命運的一周，有可能將在20至21日正式裁決。

根據《韓聯社》，南韓法律界人士今（17）日指出，憲法裁判所自從2月25日結束尹錫悅彈劾案的最終辯論後，遲至將近3周的時間（20天），幾乎每天召集8名法官進行評議，然而卻因尹錫悅彈劾案事關戒嚴的合法性、是否屬於內亂、是否動員軍警封鎖國會、尹錫悅方所聲稱的「選舉舞弊」是否屬實等多項爭議，遲遲無法得出結論。

通常，憲法裁判所會在正式裁決日的2到3天以前，向通過彈劾案的國會、以及遭到彈劾的總統尹錫悅告知裁決日的日期，然而目前兩造卻尚未收到通知。據悉，南韓前總統盧武鉉、朴槿惠遭到國會彈劾時，憲法裁判所從終結辯論到裁決時所花的時間分別是14天與11天。

▲南韓憲法裁判所預估本周內裁決尹錫悅彈劾案。（圖／達志影像）

考量到時程，憲法裁判所明（18）日將針對法務部長朴性載彈劾案召開辯論庭，因此外界預估憲法裁判所可能將於18日正式告知裁決日期，並於本周以內作出裁決。

憲法裁判所目前有8名法官（正式滿員為9人），一旦做出「罷免」總統尹錫悅的決定、通過（引用）國會發起的彈劾案，必須要有6名法官投下贊成票。若憲法裁判所罷免尹錫悅，則尹錫悅將會立刻失去大韓民國總統身分，南韓必須在60天以內進行總統大選；若是憲法裁判所決定駁回彈劾案，則尹錫悅將會立刻復職。

不過，目前尹錫悅彈劾案的憲法裁判所裁決日程，仍是充滿諸多變數，包括國務總理韓悳洙（前代理總統）彈劾案在終結辯論後的裁決日期，究竟尹錫悅、韓悳洙彈劾案裁決誰先誰後，仍是必須煩惱的課題。

至於「第9名法官」馬恩赫（在野黨推薦）若通過任命而中途加入，則尹錫悅彈劾案的審判結果若需達到法官意見「全員一致」，則還得消耗一定的時間。

韓媒《朝鮮日報》引述3名法學專家的說法，推測憲法裁判所裁決結果。其中，慶熙大學法學院教授丁泰鎬認為，8名法官恐將「全員一致」通過引用罷免，因為尹錫悅下令動員軍隊、侵害憲法秩序是不爭的事實，嚴重違反憲法，充分構成罷免的理由。