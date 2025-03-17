　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓愛生食！　旅遊作家曝差異：為何只有韓國人要定期吃驅蟲藥

▲▼日本一位網友製做出鮭魚生魚片的仿真膠帶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日本人愛吃生魚片等生食，韓國人也同樣愛吃生章魚、醬蟹，卻經常暴露在寄生蟲風險中。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

近年來生醃與生食料理流行，除了傳統的日本生魚片、生蠔外，韓國醬蟹與潮汕生醃也吸引許多饕客嘗試。不過，有人好奇為何韓國人習慣定期服用寄生蟲藥，而日本人卻無此習慣。韓國旅遊作家王天中分享兩國生食文化的差異，指出韓國人每半年會服用一次驅蟲藥，而日本則透過嚴格的低溫處理來減少寄生蟲感染風險。

王天中表示，韓國飲食習慣中常見生菜、生魚片、生牛肉、生章魚等食物，長期食用生食可能增加寄生蟲感染風險，因此當地人普遍每半年服用一次驅蟲藥，通常是一盒兩顆藥，分兩次吃，看藥師或指示服用，每盒約3500到4000韓幣（約台幣79到90元）。

韓國男星權相佑就曾自爆，自己因愛吃生牛肝與生內臟，導致健康檢查時發現肺部變白，確診感染寄生蟲，凸顯了生食潛在的健康風險。

相比之下，日本人雖然生食習慣更普遍，甚至食用生雞肉與生豬肉，但日本對生食管理相當嚴格。王天中指出，日本的生魚片需經過-20°C低溫冷凍至少一天，以殺死海獸胃線蟲。此外，日本廚師在備餐時會嚴格檢查並去除可能存在的寄生蟲，使感染風險大幅降低。

另一個關鍵差異是生食的處理方式。日本的生食通常是新鮮現切即食，而韓國則常以醃製或低溫保存，這可能導致寄生蟲存活時間較長。此外，日本人也習慣食用發酵食品，如味噌湯與納豆，有助於腸道健康與免疫力，間接降低寄生蟲影響。

除了韓國與日本，中國部分地區也有生食文化，政府則透過在食鹽中添加乙胺嗪來減少寄生蟲感染的風險，據統計，約有2億人食用含有此成分的食鹽。

王天中建議，若在韓國長期居住，且擔心因大量生食而感染寄生蟲，可依照藥師指示服用驅蟲藥，但需注意劑量，避免對身體造成傷害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 6773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜爆槍戰尋仇5傷
快訊／強風來了！　今晨9.7℃「最冷時間」曝
快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍
美特使：川普預計本周與普丁通話　盼結束俄烏戰爭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北馬其頓夜店大火增至59死　當局對4人發逮捕令

綠卡工程師入境遭「暴力審問 」　母痛訴遭強扒衣服、冷水沖洗

美特使：川普預計本周與普丁通話　盼結束俄烏戰爭

金賽綸「生前畫」作含大量負面情緒　專家：有求助訊號

日韓愛生食！　旅遊作家曝差異：為何只有韓國人要定期吃驅蟲藥

福斯最熱銷商品「不是汽車」！咖哩香腸年賣850萬根破紀錄

霸王茶姬越南App踩雷！地圖出現「九段線」被罵爆　緊急下架

反川普！德國掀抵制美國潮　本土汽水品牌「Fritz-Kola」人氣飆升

太平洋迷途漂流！秘魯漁民「吃蟑螂海龜」存活　95天後奇蹟返家

「154kg養母」直接坐身上教訓　10歲男童被壓死！法院判6年

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【超撒嬌】女兒奶音抱怨今天進校來不及親親　爸輕聲哄她：明天親完再進去

【亂認小孩】爸接女兒放學「臉盲認錯人」　媽傻眼笑翻

北馬其頓夜店大火增至59死　當局對4人發逮捕令

綠卡工程師入境遭「暴力審問 」　母痛訴遭強扒衣服、冷水沖洗

美特使：川普預計本周與普丁通話　盼結束俄烏戰爭

金賽綸「生前畫」作含大量負面情緒　專家：有求助訊號

日韓愛生食！　旅遊作家曝差異：為何只有韓國人要定期吃驅蟲藥

福斯最熱銷商品「不是汽車」！咖哩香腸年賣850萬根破紀錄

霸王茶姬越南App踩雷！地圖出現「九段線」被罵爆　緊急下架

反川普！德國掀抵制美國潮　本土汽水品牌「Fritz-Kola」人氣飆升

太平洋迷途漂流！秘魯漁民「吃蟑螂海龜」存活　95天後奇蹟返家

「154kg養母」直接坐身上教訓　10歲男童被壓死！法院判6年

唐綺陽運勢／處女「感情面臨關鍵」！摩羯有年下桃花 牡羊出現貴人

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜爆槍戰尋仇5傷

北馬其頓夜店大火增至59死　當局對4人發逮捕令

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

綠卡工程師入境遭「暴力審問 」　母痛訴遭強扒衣服、冷水沖洗

大S義氣助力…台版《藍調時光》大復活！　阮經天飆戲仔仔

涉霸凌老師、包庇性騷　「土皇帝校長」回應了

狼師畢旅闖房盜攝女童　校長包庇滅證輕懲

校長土皇帝！惡意開除「懷孕老師」　吹哨者記7申誡

天母水果店爆男女拉扯！　店員暖心關懷「帥到被關注」

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

國際熱門新聞

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

美付2億給薩爾瓦多　300囚犯送進最恐怖監獄

台女過安檢　智慧型手錶遭工作人員藏起

霸王茶姬越南App踩雷！被罵爆緊急下架

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

福斯最熱銷商品不是汽車！一年狂賣850萬根

21歲女搭計程車遭司機「揉胸捏大腿」！

女童被安全帶勒死　大人滑手機沒發現

日韓愛生食！　旅遊作家曝差異：為何只有韓國人要定期吃驅蟲藥

德國掀抵制美國潮　本土汽水品牌人氣飆升

金賽綸「生前畫」作含大量負面情緒　專家：有求助訊號

美特使：川普預計本周與普丁通話　盼結束俄烏戰爭

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

SpaceX乘龍號抵ISS　滯留NASA太空人回家了

更多熱門

相關新聞

凱迪拉克於日本推右駕電動車陣容

凱迪拉克於日本推右駕電動車陣容

美國通用集團 (GM) 旗下品牌 Cadillac 日前於官網宣布，將於日本市場推出 Cadillac 旗下完整的右駕電動車陣容，包括 Lyriq、Vistiq、Optiq 及 Lyriq-V，展現品牌在全球電動化戰略上的積極布局。這項決策標誌著 Cadillac 在日本市場的重大轉型，將過去主要以左駕車型為主的銷售策略，轉變為符合當地需求的右駕電動車導向

日本東京食品展台南館佳績亮眼4天訂單上看4.2億！

日本東京食品展台南館佳績亮眼4天訂單上看4.2億！

速霸陸 性能旅行車日規推2特仕版

速霸陸 性能旅行車日規推2特仕版

射程涵蓋北韓、中國！日本擬在九州部署長程飛彈

射程涵蓋北韓、中國！日本擬在九州部署長程飛彈

佐藤輝明砲轟賽揚左投！阪神3比0完封勝

佐藤輝明砲轟賽揚左投！阪神3比0完封勝

關鍵字：

日本韓國日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

冷氣團接手開冰箱　下周轉乾冷探10°C

美付2億給薩爾瓦多　300囚犯送進最恐怖監獄

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」下一瞬間全場笑翻

性侵姊妹花害她墮胎　母男友下場曝

Andy影片「1狀況超離奇」！內行曝真相：奇蹟

台女過安檢　智慧型手錶遭工作人員藏起

誠品烏龍竊案5警到場畫面曝！二寶媽鎮定安慰女兒

壹加壹求婚2年宣布結婚了：這我另一半

更多

最夯影音

更多

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面