日韓愛生食！　旅遊作家曝差異：為何只有韓國人要定期吃驅蟲藥

▲日本人愛吃生魚片等生食，韓國人也同樣愛吃生章魚、醬蟹，卻經常暴露在寄生蟲風險中。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張靖榕／綜合報導

近年來生醃與生食料理流行，除了傳統的日本生魚片、生蠔外，韓國醬蟹與潮汕生醃也吸引許多饕客嘗試。不過，有人好奇為何韓國人習慣定期服用寄生蟲藥，而日本人卻無此習慣。韓國旅遊作家王天中分享兩國生食文化的差異，指出韓國人每半年會服用一次驅蟲藥，而日本則透過嚴格的低溫處理來減少寄生蟲感染風險。

王天中表示，韓國飲食習慣中常見生菜、生魚片、生牛肉、生章魚等食物，長期食用生食可能增加寄生蟲感染風險，因此當地人普遍每半年服用一次驅蟲藥，通常是一盒兩顆藥，分兩次吃，看藥師或指示服用，每盒約3500到4000韓幣（約台幣79到90元）。

韓國男星權相佑就曾自爆，自己因愛吃生牛肝與生內臟，導致健康檢查時發現肺部變白，確診感染寄生蟲，凸顯了生食潛在的健康風險。

相比之下，日本人雖然生食習慣更普遍，甚至食用生雞肉與生豬肉，但日本對生食管理相當嚴格。王天中指出，日本的生魚片需經過-20°C低溫冷凍至少一天，以殺死海獸胃線蟲。此外，日本廚師在備餐時會嚴格檢查並去除可能存在的寄生蟲，使感染風險大幅降低。

另一個關鍵差異是生食的處理方式。日本的生食通常是新鮮現切即食，而韓國則常以醃製或低溫保存，這可能導致寄生蟲存活時間較長。此外，日本人也習慣食用發酵食品，如味噌湯與納豆，有助於腸道健康與免疫力，間接降低寄生蟲影響。

除了韓國與日本，中國部分地區也有生食文化，政府則透過在食鹽中添加乙胺嗪來減少寄生蟲感染的風險，據統計，約有2億人食用含有此成分的食鹽。

王天中建議，若在韓國長期居住，且擔心因大量生食而感染寄生蟲，可依照藥師指示服用驅蟲藥，但需注意劑量，避免對身體造成傷害。