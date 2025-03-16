卓榮泰舉光劍批藍白砍預算　藍委嗆造謠：民進黨衝著盧秀燕而來

▲卓榮泰手持光劍在「人民是頭家」政策宣講會–台中場開講。（圖／記者杜冠霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨首場「人民是頭家」政策宣講會昨日在台中舉行，行政院長卓榮泰壓軸登場，除手持綠色光劍引發現場驚呼，還用「太離譜了」指責在野黨濫刪總預算，最後還與一旁擺攤的罷免團隊揮手致意。國民黨立委許宇甄今（16日）痛批，民進黨此舉就是衝著台中市長盧秀燕而來，政治操作痕跡明顯，這種不中立、不溝通，只想搞仇恨、搞政治的行政團隊，真的會令人民唾棄。

許宇甄認為，民進黨正在利用民粹摧毀民主，台灣的民主被民進黨特權階級玩壞，賴政府為了護住預算、圖利綠友友已集體瘋狂，社群網站充滿綠營側翼各式各樣的造謠，連行政部門也一起加入製造假圖行列，現在行政院長帶頭上街亂講，是中華民國歷史上第一次出現的「造謠國家隊」，真的是太離譜了。

許宇甄批評，民進黨執政以來，預算年年增長，114年更編列3兆1534億元，較113年度增加4,282億元，成長15.7%，國民黨嚴審預算，刪減後中央政府還有2兆9248億元，仍較113年中央政府總預算增加2.5%，這麽高的預算若還是不知道怎麼執政，卓榮泰可以辭職下台，換人來當。

許宇甄提醒，立法院長韓國瑜給過行政院建議，若有需要追加減預算可以儘快提出，國民黨團也跟行政部門說過，「有窒礙難行的地方快點提出來，凍結案子趕快寫報告，韓院長、召委都會協助。」

許宇甄質疑，賴政府不知是沒聽見還是故意裝傻，還是為了累積大罷免的仇恨值，完全不在意預算能不能執行，沒被凍結的補助經費也被行政院故意卡住，行政院故意要各部會擺爛，整個國家陷入空轉，這是賴政府自己故意為之，賴政府為了大罷免無所不用其極，不顧民生、不顧地方，號稱「AI內閣」應該改名叫「擺爛內閣」。