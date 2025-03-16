大罷免國民黨被壓著打　林沛祥：相信黨中央會有相應對的戰術

▲國民黨立委林沛祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前開記者會時提及，藍白早就謀定了罷免，是國民黨先發動罷免，而民進黨是反罷免，國民黨立委林沛祥今（16日）痛批，「撒謊是民進黨的DNA」，民進黨習慣把話講一千次、講久了自己都會相信是真的。至於國民黨如何因應大罷免，林沛祥認為，在野要因地制宜去做精準打擊，相信黨中央會有相應對的戰術，讓反對綠營的六成民意展現。

柯建銘日前稱，藍白早就謀定了罷免，是國民黨先發動罷免，民進黨是反罷免，並認為國民黨要倒退變成共產國家是相當嚴重的問題，自己有把握在大罷免時，國民黨立委會全部被罷掉。林沛祥對此指出，撒謊是民進黨的DNA，講一千次、講久了就覺得是真的，柯建銘去年12月就提出大罷免，這件他主動發起的事情，卻昨是今非、時空背景不同就完全忘光光，公信力蕩然無存，這種瞞天過海、無中生有、扭曲事實，打人喊救人的策略，在野只能表達佩服。



另，因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，總統賴清德宣布恢復軍事審判制度等17項因應策略，行政院長卓榮泰日前備詢指出，軍審法及國安相關法規的法制作業將於一個月內提出。林沛祥說，民進黨推國安法案，就是為了大罷免增添柴火，讓火燒得更旺，這種充滿仇恨性、讓社會撕裂的政治鬥爭，對國家是莫大的傷害，既然他們已經決定這麼做，國民黨團也會全力應戰，不排除提出自己的版本，會做出最好的安排。

林沛祥表示，國民黨團也會繼續積極推動民生法案，國家已經遇到很多民生上艱苦的議題，不能因為政治而置之不顧，除了應付民進黨大罷免、抗中保台的抹紅攻勢，也會全力迎戰，為國民爭取最大的福利。

對於如何因應大罷免，林沛祥認為，在野要因地制宜去做精準打擊，針對國安十七條的凌厲攻勢，要有自己的論述，捍衛的是要和平，不要戰爭，希望大家都能過好日子，這也是大多數人的心聲，至於每個不同的選區及時間點，相信黨中央會有相應對的戰術，讓反對綠營的六成民意展現。