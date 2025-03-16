「戰天下」遭揭拿花蓮縣政府2千萬標案　傅崐萁怒嗆記者又語塞

▲傅崐萁花蓮員工宿舍遭搜索。（圖／攝影中心、記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮住處及辦公室14日遭到檢警搜索，傳出和競選小物可能來自陸資有關，而疑似提供優惠競選小物的公司「戰天下」也被挖出負責人蘇意舜疑傅崐萁親信。被問到「蘇意舜開設的旅行社是否曾經承包過花蓮縣府的標案？」傅崐萁今（16日）受訪時卻跳針反問媒體「多少錢？」並動怒反問「講清楚多少錢？要問問題就問清楚」，而當記者具體指出「總金額2177萬」時，傅崐萁則簡短回應「好」。

據悉，戰天下在花蓮分為「戰天下有限公司」、「戰天下整合行銷」兩間公司，而戰天下整合行銷公司，過去就曾多次接下花蓮縣政府限制性招標標案。除此之外，戰天下整合行銷公司在2015的「花蓮遨游季活動」中的3D兒童節熱氣球繫留委託案得標，金額高達1370萬元，但卻僅「戰天下」一家廠商投標，如今，傅崐其住處遭到搜索，也讓背後相關事件逐漸浮出水面。

戰天下公司與負責人蘇意舜等5處上月27日就曾被檢調搜索過一次，另外，本月11日、14日也分別搜索涉案李姓被告的台中、花蓮住居所等3處，據了解，本案目前仍在「他字案」蒐證階段，到目前為止，沒有人因本案遭強制處分。

針對爭議連環燒，傅崐萁今日受訪時駁斥，這些都是假的，現在是高壓極權統治的政府，如果有一絲不法，早就掀起滔天巨浪了，「我家園丁被再三追殺，他不是沒有去過相關調查，已經去過很多次了，但卻還有這麼大動作。記者問的問題執政者都很清楚，大項、小項、細項他們都有，我完全不怕，就是坦然守護台灣。」

傅崐萁指出，對於執政者所有手段，不管是攻擊他的家人，還是對他本人的攻擊，自己都甘之如飴，畢竟身處亂世，只有一心坦蕩、面向陽光、無所畏懼，才能帶領台灣走出現代陰霾，台灣人民應該要好好團結。傅崐萁也強調，自己還有許多守護台灣的工作要做，不會畏懼任何政治手段，會全力守護台灣，「今天記者問的問題，執政者都很清楚，大項、小項、細項他們都有，我完全不怕，就是坦然守護台灣，愛護花蓮，就這麼簡單。」

不過，當媒體詢問，「傳聞被調查的李姓管家負責處理財務，這次調查是否是為了追查您背後與中資的關係？您認為這是政治追殺，但馬政府時期您曾判刑，難道當時國民黨政府也在追殺您嗎？」傅崐萁則不回應。