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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訕笑吳子嘉諷魏哲家醜胖子　徐巧芯挨批不得體反擊：是笑形容詞

▲▼國民黨團召開 挺國軍 顧家園 爭權益 記者會 王鴻薇 羅智強 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台積電董事長魏哲家日前宣布擴大投資美國1000億美元，話題延燒。美麗島電子報董事長吳子嘉15日卻稱，魏哲家是「醜胖子」，長得比他還醜，一旁的國民黨立委徐巧芯、前立委郭正亮則笑翻，遭批「不得體」。徐巧芯今（16日）回應，自己只在笑吳子嘉董事長怎麼這樣形容人，拿來大做文章的人不過是挑撥離間、借題發揮，「子非魚，焉之魚之樂？」

徐巧芯15日舉辦政策說明會，邀請前立委郭正亮、美麗島電子報董事長吳子嘉助講，吳子嘉發言譏諷台積電董事長魏哲家「醜胖子」，一旁的徐巧芯、郭正亮等人笑翻並未制止；遭民進黨台北市議員許淑華批評徐、郭兩人行為舉止不得體，並表示有些人看不見台灣的好，還訕笑台灣的高科技產業，只會凸顯自己的無知，這樣的政客與公眾人物，只會拖垮台灣，非台灣之福。

徐巧芯今日解釋，自己是在笑吳子嘉董事長怎麼這樣形容人，拿來大做文章的人不過是挑撥離間、借題發揮，「子非魚，焉之魚之樂？」

徐巧芯說，第一場的政策說明會就選在富台里，無論是網路或者現場全數爆滿，超過的預期，更感謝多位里長前來支持，信義南松山的基層態度與團結覺得超乎大家想像，「我要告訴大家，雖然只有一張嘴，但講破喉嚨也沒有辦法所有人了解我們的努力」；只有靠每一位好朋友齊心努力，告訴左鄰右舍「一定要去投票」，才能讓國民黨拖動的法案繼續向前。

徐巧芯也謝謝前來參加甚至擠不進來得在門口停的鄉親們，「你們就是我的底氣，是我勇氣的泉源，我會繼續堅持，無所畏懼！一定要去投票，不同意罷免！」

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