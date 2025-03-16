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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／綠下鄉宣講、大罷免「互為表裡」　罷團連署「開張抵三天」

▲▼民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場，人潮畫面曝光。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場人潮。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨昨（15日）在台中舉辦「人民是頭家」政策宣講會，初估現場約在六千人左右，雖民進黨秘書長林右昌強調，宣講主題是總預算，跟罷免沒有關係。但仍有多個罷免團體串聯到場地外圍擺攤，現場被連署人龍擠得水洩不通，確實如民進黨團總召柯建銘所稱「互為表裡」，所有罷團都收穫頗豐、幾個小時就衝出可觀連署數。

民進黨在台中舉辦首場「人民是頭家」政策宣講會，四點半開始的活動，記者現場觀察，四點左右人潮已經塞滿廣場，寸步難行，一度外溢到旁邊捷運站二樓及宮廟階梯，除一般政治宣講場次的傳統支持者外，現場有不少家庭、年輕族群，人潮相當嚇人，現場也有免費提供的臭豆腐、飲料攤位，相當熱鬧。

▲▼民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場，民眾響應連署擠滿攤位。（圖／記者杜冠霖攝）

除行政團隊如行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱外，民進黨秘書長林右昌、當地綠委何欣純、蔡其昌也到場宣講，且兩位在地立委都被點名可能更進一步，參選明年台中市長，較勁意味濃厚，兩人致詞時都獲得不小回響，尤其蔡其昌還有中華職棒會長身分，國家代表隊12強奪冠、經典賽資格賽成功出線，都讓蔡其昌衝出不小聲量，現場民眾反應也可見一班。

而宣講場外圍幾乎所有罷免攤位都擠得水洩不通，尤其以在地立委廖偉翔及羅廷瑋最為熱絡，排隊人龍幾乎看不到盡頭，罷團志工透露，連署的人完全沒有停下來過、很多民眾擠不進來，也會請志工到外面打游擊協助民眾簽署。

對該場活動，罷團志工指出，知道有這場活動，就透過管道詢問，也協調到場地，台中六個罷免團體都有到，總預算下鄉宣講第一場就在台中，希望能團結一起出席，來的時候下大雨，所以比較晚才開始擺攤。該志工表示，台中罷團定期都會聯絡，光是罷免羅廷瑋，開始二階連署的第一個週末就有五千份以上，平日的話，受到幾天雨勢影響較少，罷免門檻2萬7，目標安全份數要到7萬。

至於現場除台中6霸團外，南投、彰化、雲林、花蓮罷團也都到場，罷團志工透露，黨中央下鄉場次有限，所以都會盡量爭取，其他縣市如南投、雲林也會來。

▲▼民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場，民眾響應連署擠滿攤位。（圖／記者杜冠霖攝）

對該場活動，地方人士透露，台中民眾顯然受不了台中F3了，罷免熱度相當高且有外溢效果，下鄉宣講第一場選在台中，有指標性意義，也讓支持者有宣洩管道，辦在這裡以市區為主，倒不是特別鎖定誰，剛好又在捷運站旁邊交通方便，首場熱度確實高，也可以藉此為參考，之後再借大一點的場地，看到很多民眾擠不進來、散在周圍巷子裡。

罷免戰部分，該人士指出，過年前國民黨台中市黨部為了罷免蔡其昌，除夕前設了兩個罷免連署站，但零零落落，連第一階段補件也沒看到人，坦白講就是抄名冊，還有80多個往生的也抄，看起來就是做個樣子，很多深藍支持者大概也覺得很丟臉、轉趨低調。

該人士直言，台中這三席立委是靠藍白合上的，但民眾黨在台中又沒有什麼角色，黃國昌拜訪盧秀燕，搞不好盧秀燕也很困擾，「台中的事就是民眾黨的事，天啊！災難」，且如果需要民眾黨幫忙，台中6個國民黨立委是擺設嗎？台中過去是藍白合示範區，民眾覺得需要制衡的力量，但一年多下來，制衡變成亂搞，刪預算說不出個道理，誰能接受。

▲▼行政院長卓榮泰手持光劍在「人民是頭家」政策宣講會–台中場開講。（圖／記者杜冠霖攝）

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