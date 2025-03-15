「民進黨從不讓人民失望」　李艷秋談施政兩恢復：應美國要求準備戰爭

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德13日宣布，為因應中共滲透，將檢恢復軍事審判制度，引起各界議論。對此，媒體人李艷秋今（15日）指出民進黨準備兩個「恢復」，也就是恢復核電與軍法審判，她更分析，這兩個「恢復」，說穿了都在應美國要求準備戰爭，剛好藉機操作大罷免，民進黨從來不讓人民失望。

李艷秋表示，解讀民進黨的施政其實非常簡單，只要在前面加上「美國要求」，所有看不透的事就立刻通透了。如果政府說「沒有受到美國壓力」不要懷疑，那絕對是老美的壓力。因為美國，民進黨連神主牌都可以拋棄，什麼核能安全、人權，都是狗屁，放了就沒存在過。

「說話要有證據，先看恢復核電」，李艷秋表示，三月初進行兵推，如果發生戰爭，台灣的能源風險將達緊急狀態，現場看兵推的美國AIT前處長司徒文提出大哉問「為什麼台灣要反核」？

李艷秋指出，五天後，現任AIT處長谷立言特別接受自由時報專訪說「全世界的核能都在復甦使用，美國可以作為台灣可靠的能源來源，AIT已經和台灣政府討論，這是相當令人期待的合作計畫」，當然谷立言不忘提醒「美國是全世界唯一可能協助興建核電廠及販賣燃料棒的國家」，前後任談話環環相扣，再用媒體擴散，塑造復核的主旋律。

李艷秋再指，行政院長卓榮泰則回應「若核能有新技術，期待與全世界保持主動的對話」，卓榮泰已經很聰明的用「新技術」，切割掉「舊技術」，當然，民進黨的全世界，就是美國，也不需要主動，因為美國會主動。

李艷秋直言，再過兩個月，核三廠二號機將退役，台灣正式進入非核，在綠電被綠友友吃乾抹淨的現在，美國來談核電，台灣沒有本錢說不，也就是說，就算公投通過以核養綠，民進黨根本不鳥你，一名AIT處長，比全台灣的民意大多了。

李艷秋說，當大家腦中還充斥著林義雄戴著斗笠絕食、馬英九頂不住壓力封存已經花了3000億的核四、華航班機頻頻起飛運送燃料棒赴美的畫面時，政府可能已經在跟美國討論「新技術的核電廠」要怎麼蓋了。

「再看恢復軍法審判」，李艷秋提到，去年共有現退役43人涉共諜案，其中現役為15人，為反滲透恢復軍法，與原先廢軍法時高舉的人權維護不成比例，更讓人質疑的是軍法除了保密防諜，還有促進動員及防止逃兵的功能。

李艷秋說，美國不會要求台灣恢復軍法，但會要求台灣增加兵力、延長役期、男女皆兵。來記錄一下美國政府對台灣兵役的「指導」，2022年7月，曾擔任川普國防長的艾斯培建議台灣男女都該服役，役期最少一年，那時大家都用笑話來看待，沒想到話說完才五個月，蔡英文就宣布將四個月義務役延長為一年。

李艷秋指出，當時AIT立刻表示讚許，說台灣彰顯自我防衛的承諾；現在美國智庫又認為，台灣應將役期延為兩年，不要把美國拖進戰爭的災難中。美國務院則回應說，他們不討論「私下」的溝通，顯見這個議題早就在「私下」進行了。

李艷秋認為，所以，當美國現在認定當兩年兵才算是自我防衛，且男女都要服役時，到時服役人數劇增，軍法復辟就有其必要了，這也算是超前部署吧！？

最後，李艷秋強調，這兩個「恢復」，說穿了都在應美國要求準備戰爭，只要在野批評，就剛好藉機操作大罷免，真的，民進黨從來不讓人民失望。

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）