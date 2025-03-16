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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂罷免公投不同天！藍罷團預告罷吳總部本周成立　2階連署將啟動

▲「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，現在連署的是第一階段的補件，但單日就收到900份連署書。（圖／賴苡任提供）

▲「地動刪瑤」第一階段連署狀況。（圖／賴苡任提供）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免如火如荼進行，中選會公布最新審定結果，34名國民黨立委和1位泛藍立委通過第一階段，17位民進黨立委未達門檻，仍待補件，藍綠罷免案35:0差距相當懸殊。罷免台北市民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人賴苡任表示，預計本周罷免總部就會成立，屆時也會向外界宣布第二階段正式開始；罷免吳沛憶團隊召集人劉思吟也說，對成案很有信心。

賴苡任指出，目前已補件，正在中選會的審查階段，至於需要審查多久時間不得而知，由於其他的罷免團體已經進入第二階段的起跑，因此罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」也希望越快啟動第二階段越好。目前團隊正在籌備罷免總部成立，預計在本周就會成立。

賴苡任續指，「民進黨的罷團已經放話要在4月中或4月底，送出所有的連署書，現在很明顯的是，我們慢人家一步了。」他強調，「民進黨以前也偷跑，對付小人就是用小人的方法」，因此罷免總部成立的同時，就會對外宣布二階段連署開跑，希望跟2月3日那天民進黨的罷團搭同一班列車，這樣未來才能同一天投票。

賴苡任強調，民進黨一定希望脫鉤，罷藍、罷綠都是不同天，公投又是其他日期，不過就算罷免藍委投票是獨立的一天，裡面的名單有罷免吳思瑤和吳沛憶，民進黨到時跳出來高呼要支持罷免，吳思瑤跟吳沛憶就很難受。

劉思吟則說，在上周已經補完件，現在在等待消息，有很多民眾私訊粉專或在粉絲專頁上詢問，何時開始第二階段，目前正在籌備當中，粉絲頁也有發布志工招募，還有第二階段罷免吳沛憶的連署意向表，也推薦大家廣傳，下周罷免雙吳的團隊在士林北投會有據點辦事處會開幕，到時會一併向大家接下來的行動與規畫。

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