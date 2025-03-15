破6千人湧宣講場　王義川喊大罷免：盧秀燕「3個乾兒子」在國會都沒用

▲民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場，人潮畫面曝光。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）在台中舉辦「人民是頭家」政策宣講會，現場初估破六千人，現場不少政要致詞時都劍指台中市長盧秀燕。對於盧秀燕日前抱怨台中沒有美術館，交通部長陳世凱就酸，「害我剛剛趕快去國美館看一下，是不是被人偷走不見了？」綠委王義川致詞時也直言，羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪這三個盧秀燕乾兒子在國會沒有用，就連要發展中科的預算，他們也擋在最前面。

交通部長陳世凱在致詞表示，很多人說台中沒有美術館，害我剛剛趕快去國美館看一下，是不是被人偷走不見了？很多人說台中建設中央一毛錢都沒有出，台中許多重要建設，包括台中港、機場、國道1號交流道、國道4號等道路都是中央出的錢。中央確實沒有出一毛錢，都是出幾十億、幾百億。

綠委王義川則指出，台中市長盧秀燕上任後，建設整個慢下來。自己離開台中的時候捷運藍線核定通過，但移車站、改路線，到現在都還沒動工。

王也指出，國民黨台中立委都該被罷免。羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，這三個台中市長盧秀燕栽培的乾兒子在立法院裡面沒有用，就連要發展中科的預算，他們也擋在最前面。

王義川也要現場民眾一起高喊「大罷免、大成功」，並強調這是民進黨團總召柯建銘說的。他一一點名國民黨台中立委，包括羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣都該被罷免，對不對。現場民眾一陣歡呼喊高喊後，王直說，「這樣我就有信心了，因為都是你們說的。」

