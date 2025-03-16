青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻眼：我們都拿垃圾在排垃圾車

▲網友將排垃圾車的照片，PO到霸免團體的討論區。（圖／翻攝threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全台大罷免已推進到第二階段，各地都湧現連署人潮。有青鳥PO出排隊人潮照說「現場已經超過一千輪了」，卻被照片中的民眾打臉，直言自己只是去排垃圾車，卻入鏡被當成罷免民眾。

一名在社群上反藍白的網友，日前在threads發文表示，「現場已經超過一千輪（人）了！大安強強滾」，暗指有大批民眾在排隊連數，想要罷免國民黨立委羅智強。

該文PO出1天累積5萬次觀看，許多網友紛紛留言，「好讚，愛你們」、「拜託你們辛苦你們，台北真的很需要翻盤變天」、「哇，這是最美的畫面」、「大家辛苦了加油！堅持到最後」、「祝福大安，很期待台灣的寶貝苗當您們的立委，高雄鄉親給您們無限的祝福」。

然而，有網友在PTT發文並PO出該文的截圖表示，他只是拿著垃圾出門排隊倒圾垃，就被人拍照PO網說要罷免立委，「拜託，好歹把垃圾車P掉吧！連垃圾車都不P，然後還有6.8k個XX按愛心，台灣真的早晚被這群XX拖垮」。

大批網友看完留言，「超好笑」、「罷免要帶紙箱XDD」、「今天網路真的用太多了」、「垃圾車還在笑死」、「笑死，造謠無極限」、「看貼文的過往紀錄，我是看不出有反串，還是說他藏很深」、「太踴躍了，要帶紙箱排隊」。

此外，也有人質疑原PO跟回文者是在「反串」，但原PO表示，「看一下（原文）下面的留言，感覺他們是認真的」、「自己查一下，這個帳號明明就是XXX綠X，別牽拖其他人」。

根據原PO的threads帳號發文紀錄，他曾多次發布不滿黃國昌、傅崐萁、陳玉珍等藍白陣營的文章、影片，並屢次分享罷免團體粉專的文章，去年1月也發文抨擊中國媒體人王志安在網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上評論台灣政治的行為。

▼入鏡者在PTT發文。（圖／翻攝PTT）

