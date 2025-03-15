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川普自信：與普丁對話很成功　有望結束俄烏戰爭

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普相信俄烏戰爭將結束。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普今日在自己的社群媒體「真實社群」（Truth Social）上透露，他與俄羅斯總統普丁進行了一次「富有成效的」討論，表示「有非常好的機會」能結束俄烏戰爭。

根據路透社報導，川普在貼文中提到：「我們昨天與俄國總統普丁進行了非常良好且富有成效的討論，有非常好的機會最終得以結束這場可怕、血腥的戰爭。」

川普進一步指出，目前有數千名烏克蘭軍隊被俄軍包圍，處境相當危險。他在文中寫道：「我已強烈要求總統普丁饒恕他們的生命。這會是一場可怕的大屠殺，是二戰以來前所未見的。願上帝保佑他們所有人！」

不過烏克蘭總統澤倫斯基表示，普丁提出了停火的附加條件，顯示他並不想停火。澤倫斯基表示，不能讓戰爭拖下去，呼籲美國採取「有力措施」向俄羅斯施壓，阻止這場持續多年的衝突。

普丁則回應，他與川普進行通話以及兩國部長級官員的初步接觸後，俄美兩國之間的關係已有所進展，俄方對後續進展保持關注。普丁強調，俄羅斯理解川普呼籲對被包圍的烏軍給予寬待的立場。他表示，如果烏軍放下武器並投降，俄方將保證他們的生命安全，並根據國際法和俄羅斯法律得到應有的待遇。普丁指出，為了有效實現美國總統的呼籲，需要烏克蘭領導層下令其軍事人員放下武器並投降。

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