加拿大新總理卡尼上任！　強硬表態「絕不會成為美國一部分」

▲加拿大總理卡尼14日宣誓就職。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大新任總理卡尼14日宣誓就職並強調，加拿大永遠不會成為美國的一部分，「我們從根本上就是一個不同的國家。」

根據《衛報》報導，加拿大前中央銀行總裁卡尼（Mark Carney）在黨內選舉中大勝，並於14日宣誓就任加拿大第24任總理，他在就職典禮上向國人強調，加拿大「絕不會以任何形式」成為美國的一部分，堅定駁斥美國總統川普（Donald Trump）近期針對加拿大的併吞威脅。

卡尼重申加拿大與美國在本質上是截然不同的國家，並表示加拿大「期待來自美國的尊重」，但也願意尋求與川普政府「共同合作」的機會。此番言論正值美加關係因貿易戰陷入緊張之際，顯示卡尼將以強硬立場捍衛國家利益。

就在不到一週前，卡尼在備受關注的領導人選舉中，以壓倒性的85.9%得票率擊敗前財政部長弗里蘭（Chrystia Freeland）、前政府眾議院領袖古爾德（Karina Gould）以及前國會議員貝里斯（Frank Baylis）。

卡尼從未有過當選公職的經驗，也沒有國會下議院的議席，使他成為加拿大歷史上的少數特例。預計卡尼將在未來幾天宣布舉行大選，這既反映出加拿大與美國貿易戰的迫切性，也凸顯出作為一位無下議院席次的總理，他無法參與國會會議的尷尬現實。

在卡尼上任前，加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）正式請辭，結束長達近十年的執政生涯。杜魯道透過社群媒體向國人告別，「謝謝你，加拿大——感謝你的信任、你的挑戰，也感謝你賦予我為這個世界上最好的國家、最好的人民服務的榮幸。」