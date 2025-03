加拿大式報復？盧比歐赴G7峰會被「超迷你紅毯」迎接　畫面瘋傳

▲加拿大「小紅毯」迎接美國務卿,引發熱議。(圖/達志影像/美聯社)

記者閔文昱/綜合報導

七大工業國集團(G7)13日在加拿大展開外交峰會,外交官們預計進行談判至深夜,以擬定一份足以展示團結的聯合聲明。值得注意的是,美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)抵達魁北克市讓勒薩熱國際機場時,踏上的是一條明顯較小且濕漉漉的紅地毯,讓外界猜測是否是加拿大對於近期兩國貿易緊張局勢的一種「報復手段」。

事實上,此次會議正值美加關係緊張之際,川普政府12日正式對加拿大鋼鐵和鋁製品加徵25%關稅,不僅激怒了加拿大政府和民眾,川普還多次公開表示加拿大應成為美國的第51個州,進一步加劇了雙邊矛盾。加拿大政府對此表示強烈反對,並進行了報復性關稅措施。

