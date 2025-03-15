加拿大式報復？盧比歐赴G7峰會被「超迷你紅毯」迎接　畫面瘋傳

▲加拿大「小紅毯」迎接美國務卿，引發熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

七大工業國集團（G7）13日在加拿大展開外交峰會，外交官們預計進行談判至深夜，以擬定一份足以展示團結的聯合聲明。值得注意的是，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）抵達魁北克市讓勒薩熱國際機場時，踏上的是一條明顯較小且濕漉漉的紅地毯，讓外界猜測是否是加拿大對於近期兩國貿易緊張局勢的一種「報復手段」。

事實上，此次會議正值美加關係緊張之際，川普政府12日正式對加拿大鋼鐵和鋁製品加徵25%關稅，不僅激怒了加拿大政府和民眾，川普還多次公開表示加拿大應成為美國的第51個州，進一步加劇了雙邊矛盾。加拿大政府對此表示強烈反對，並進行了報復性關稅措施。

Canada — mocked by Trump as 51st state — rolls out (small, icy) red carpet to greet Rubio as he arrives in Quebec for G7, with Canada’s deputy protocol director and US diplomats greeting him pic.twitter.com/W2vNFXO3Yw — Shaun Tandon (@shauntandon) March 12, 2025

隨著G7峰會登場，各國政要陸續抵達加拿大，其中美國國務卿盧比歐步出飛機時，迎接他的是一張面積明顯較小的紅地毯，且地毯下方有大片積水，畫面瞬間在社交媒體上瘋傳。有網友就笑稱，「這是浴室的防滑墊嗎」、「傷害挺大，侮辱性極強」、「笑死了，這什麼敵對性歡迎」。

加拿大外長趙美蘭在會前表示，她將在每場會議中提及關稅問題，並與其他國家協調對策，以向美國施壓，「在這場毫無道理的貿易戰中，唯一不變的似乎是川普總統揚言要通過經濟脅迫吞併我們國家的言論。」對此，盧比歐則試圖淡化事件，他表示川普總統只是提出他認為有益處的想法，並強調此次G7會議的重點是烏克蘭等緊迫國際議題，而非美加關係問題。