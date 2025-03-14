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全民反詐總動員！花蓮警攜手門諾醫院　齊力打擊詐騙犯罪

▲識詐堵詐全民動起來！花蓮警攜手門諾醫院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詐騙手法無孔不入！花蓮警提醒：慎防假投資、假冒親友及機構詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者王兆麟、郭世賢／花蓮報導

現今詐騙手法層出不窮，無論是新興手法還是傳統老梗，只要民眾稍有不慎，便可能落入詐騙集團的陷阱，導致財產損失。正所謂「知己知彼，百戰不殆」，為了讓民眾更深入了解詐騙手法，避免受騙，花蓮縣警察局與臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院攜手合作，跨領域共同宣導反詐騙意識。

根據警政署「打詐儀錶板」獨立網站資料分析，2024年10月至2025年2月期間，長者受騙手法前三名分別為：1. 假投資詐騙（278件）、2. 假冒親友詐騙（25件）、3. 假冒機構（公務員）詐騙（13件）。此外，還有假冒健保局、醫療院所、地檢署、警察局及調查局等案件。

▲識詐堵詐全民動起來！花蓮警攜手門諾醫院。（圖／記者郭世賢翻攝）

花蓮警刑大大隊長劉宗仁指出，近期假投資詐騙手法有所轉變，詐騙集團結合所謂的「地面師」，以「保證獲利」、「共享美好未來」等話術誘騙民眾投資，待民眾的存款被騙光後，詐騙集團進一步誘導民眾配合不肖代書進行不動產移轉登記，將房地產質押給融資公司，騙取質借款項，導致民眾不僅損失金錢和房地產，還需償還融資貸款，可謂「一頭牛被扒三層皮」，情況極為嚴重。

此外，詐騙集團在引導被害人前往銀行匯款或至地政事務所辦理不動產移轉時，常以「子女買房」、「房屋修繕」或「融資借款」等理由，規避銀行行員及地政機關人員的關懷提問，從而達到詐取款項的目的。

花蓮警局長陳百祿呼籲，打擊詐騙需要全民共同參與，宣導詐騙手法與防範措施，花蓮縣警察局將持續利用各種場合及多媒體平台進行反詐騙宣導，提升民眾的「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」意識，以保障民眾的財產安全，透過警民合作與跨領域協作，花蓮縣警察局與門諾醫院希望能夠有效降低詐騙案件的發生率，讓民眾遠離詐騙威脅，守護自身財產安全。

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