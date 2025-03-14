競選小物疑涉不法！檢調赴傅崐萁花蓮住家　進員工宿舍查案畫面曝

記者劉昌松、劉人豪／花蓮報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮吉安鄉住家今（14日）上午遭到搜索，而檢調進入搜索李姓管家員工宿舍的畫面也曝光，檢調搜索原因疑是與競選小物涉違反《選罷法》等有關。對此，傅崐萁指出，沒有違反選罷法，譴責用司法暴力追殺在野黨國會議員，他深自表達譴責。

▲檢調到花蓮住宅傅崐萁花蓮住宅。（圖／攝影中心攝，下同）

台北地檢署日前接獲告發，國民黨立法院黨團總召傅崐萁涉嫌利用贈送同黨立委「競選小物」的方式，爭取競選立院院長，而競選小物製作經費可能來自陸資，涉嫌違反《選罷法》、《反滲透法》、《商業會計法》、《刑法》偽造文書等多項罪名。

今檢調單位為此案大舉南下花蓮展開偵辦行動，而檢調進入傅崐萁位於花蓮住宅的畫面也曝光。據了解，檢調這次行動主要是針對周邊相關涉案人進行前期蒐證。

台北地檢署收案後，首先在2月27日指揮調查局北機站，前往搜索蘇意舜和戰天下公司等5個地點，並在3月11日、14日分別搜索李姓被告的台中、花蓮住居所等3處，據了解，本案目前仍在「他字案」蒐證階段，到目前為止，沒有人因本案遭強制處分。

傅崐萁不滿指出，所有進出口商都在花蓮，過去清查一切合法，但今天賴清德政府竟然用各地檢署偵結的案子，由賴清德慣用的北檢，完全沒有管轄權重啟調查，還透過特定媒體放話恫嚇在野黨。今天到他花蓮家裡的員工宿舍，「說要帶走我家種花種草的員工，非常遺憾」。