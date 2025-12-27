長照3.0推「無牆醫院」　奇美醫院醫照一體把照護送進家門

▲奇美醫院舉辦「2025年長照3.0國際研討會」，聚焦無牆醫院與在宅醫療實踐。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「病好了可以出院，但回家後誰能幫忙換鼻胃管？半夜發燒怎麼辦？」這樣的焦慮，是無數家庭在醫院門口最真實的心聲，台灣將於2025年底正式邁入超高齡社會，每5人就有1位65歲以上長者，醫療若只停在醫院圍牆內，照護斷點只會越來越多。

因應長照3.0政策方向，奇美醫療財團法人奇美醫院提出「無牆醫院」概念，打破醫院與家庭之間那道看不見卻真實存在的牆，透過在宅醫療、遠距醫療與跨專業團隊整合，讓醫療與照護不中斷，真正走進長輩的生活現場。

奇美醫院院長林宏榮指出，醫療責任不該在病人離開病房的那一刻就結束。若能由醫師、護理師、藥師、營養師、物理治療師等團隊，透過行動醫療、視訊與到宅訪視，把居家環境轉化為具醫療韌性的「在宅病房」，才能真正解決家庭的後顧之憂。

這樣的模式，已在實務中落地。95歲的范奶奶因肺炎住院，出院後卻面臨長期臥床、照護複雜的困境，家屬身心俱疲。透過奇美推動的在宅醫療與遠距醫療整合模式，並串聯居家安寧療護資源，醫療團隊直接到家提供專業照護，也藉由智慧科技即時掌握健康狀況，讓范奶奶得以在最熟悉的家中，完成以病人為中心的在宅照護歷程，並在醫療與安寧團隊陪伴下，有尊嚴地走完人生最後一段路。

為深化長照3.0的實踐，奇美醫院於27日上午舉辦「2025年長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景」，聚焦「醫療轉銜社區共融照護圈」與「在宅醫療網絡」的具體作法。研討會由林宏榮親自主持，並邀請衛生福利部部長石崇良、台南市醫師公會理事長賴俊良，以及來自日本、新加坡等多位國內外專家學者，分享急性醫療轉型與在地安老的實務經驗。

奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴指出，日本的「連續性照護（Continuity of Care）」與新加坡的「Hospital-at-Home」模式，都證明醫療不必被建築物限制。奇美正整合國際經驗與台灣健保制度，銜接在宅責任醫療、急性後期照護（PAC）與安寧療護，打造真正一條龍的全齡照護服務。

林宏榮強調，長照3.0的關鍵不在單一醫院，而在於醫學中心、基層診所與居家護理所的全面串聯。透過智慧科技、遠距醫療與護理專業賦權，讓照護不再有邊界，實踐「長輩不動、醫護動」的新照護模式，也為偏鄉與資源不足地區提供更有韌性的支持。牆推倒了，照護才走得進來。對高齡社會而言，這不是口號，而是必須完成的轉彎。