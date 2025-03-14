赴傅崐萁住家查「競選小物」案　北檢強調有管轄權：無預設立場

▲ 國民黨團立院總召傅崐萁花蓮住處遭搜索。（圖／攝影中心、記者屠惠剛攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

與國民黨團立院總召傅崐萁關係密切的「戰天下有限公司」日前被民眾檢舉，涉嫌違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，台北地檢署日前指揮調查局北機站南下花蓮，搜索「戰天下」與負責人蘇意舜住處等5處，今（14日）再次搜索另名李姓被告的台中、花蓮住處，以及他位於傅崐萁花蓮住處內的宿舍。針對此案，北檢回應，「本署偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律」。

台北地檢署說明，今年2月14日接獲民眾檢舉指「戰天下」公司出售修容組等競選小物，疑似違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，本署依程序立案後，由承辦檢察官指揮法務部調查局北部地區機動工作站進行調查。

經分析相關事證，該公司出售競選小物之相關地點包括北檢轄區，具有管轄權，為保全相關證據，經向台北地院聲請核發搜索票獲准，而分別於2 月 27日持法院核發之搜索票，搜索蘇姓等被告、戰天下公司等共5處所；再於3月11日及今（14）日持法院核發之搜索票，搜索李姓被告之台中、花蓮居所等共3處所。

台北地檢署強調，本署偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。