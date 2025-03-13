新北巡佐涉嫌縱放通緝犯！檢方上門搜索　突心肌梗塞險喪命

▲ 新北市金山警分局。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛，涉嫌縱放蔡姓通緝犯，基隆地檢署昨（12日）展開行動，搜索莊員的辦公室及住處，以釐清其涉案程度，然而，就在專案人員搜索完畢後，莊員突然出現呼吸困難、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀，承辦檢察官立即指揮警方將其送醫急救，莊員最終脫離險境；檢方將待其病情穩定後繼續偵辦。

據了解，蔡姓男子因毒品案被基隆地院通緝，於2024年8月21日19時許，蔡男被金山警交通分隊警員攔查，當時他未攜帶身分證件，謊報兄長的名字。警員使用M-Police系統查證，發現蔡男的資料相符於是放人，但事後覺得有異，遂請偵查隊協助追查，才發現蔡男是通緝犯，隨即通報追緝。

當晚9時許，蔡男駕車經過萬里區玉田一帶時，被萬里分駐所所長張智傑攔下，金山警交通隊代理分隊長張簡富豐也隨即趕到現場，蔡男被攔查時，副駕駛座上的是金山警分局偵查隊巡佐莊翼飛，莊員私下向張智傑與張簡富豐表示，蔡男是他的線民，正在協助他辦案，並提議以一換一的方式，承諾會再提供一名通緝犯作為績效交換，張智傑拒絕放人，並向分局長回報此事。張簡富豐當場並未同意放人，但仍帶隊離開。

分局長當晚指示，通緝犯為現行犯，應立即逮捕，絕不能以線民作為放人籌碼，下令依法將蔡男與莊員帶回偵辦。除將蔡男逮捕歸案外，莊員因涉嫌縱放通緝犯被函送基隆地檢署偵辦，另外，莊員依違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，予以記2支申誡懲處，並調至金山警石門分駐所；至於其他不法情事之行政責任，俟偵結後再議。

新北市警局長廖訓誠得知金山警分局主動將涉案警員函送法辦後，對此自檢案件表示高度重視，指示督察科全力協助基隆地檢署調查，確保案件公正處理。

另一方面，檢方認為有必要進一步釐清此案，於12日晚間諭知張簡富豐以10萬元交保，另為釐清莊員涉案程度及是否涉及其他不法，同步指揮金山警分局督察組等單位，搜索莊翼飛的石門分駐所及住處。中午時分，莊員被帶回偵查隊偵辦途中，突然出現呼吸困難、胸痛、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀；承辦檢察官獲報後立即指揮警方將其送醫急救，所幸莊員經急救後已脫離險境。