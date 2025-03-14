被騙到緬甸詐騙園區6個月！「小翁立友」脫困了　今將搭機返台

▲「小翁立友」陳康岳去年遭騙到緬甸，預計今搭機返台。（圖／記者鄧木卿翻攝）

文／中央社

有「小翁立友」稱號的台灣商演歌手陳康岳去年遭騙到緬甸詐騙園區，他和另外1名同樣被騙到詐騙園區的台灣婦人自行脫困後，上週抵達曼谷，兩人今天下午搭機預計傍晚抵台。

來自台中的商演歌手陳康岳去年9月赴泰國後失蹤，家人事後才輾轉得知，陳康岳在抵泰後被載往位於泰緬邊境的詐騙園區軟禁，他曾透過友人向台灣媒體表示自己行動被控制，業績未達標會被電擊毆打。

此外，有8名台灣人去年底被詐騙集團誆稱只要協助到曼谷銀行開戶，就可以拿到新台幣7萬至10萬佣金，還可以免費在泰國旅遊。沒想到8人落地曼谷後被直接送往緬甸詐騙園區，其中3名年紀較長的婦女被要求付贖金放人，其餘5名年輕人則被留在詐騙園區。

由於今年初中國演員王星經過泰國遭拐騙到緬甸詐騙園區的新聞發酵，泰國強力打詐，陸續有各國受困詐騙園區的民眾被釋放出來，有些是詐騙集團透過邊境民族軍整批放人，有些則是民眾自行脫困。

陳康岳和3名婦女中的其中1人上週自行從詐騙園區脫困抵達曼谷，接著被送至泰國移民局收容所，並在今天下午搭機，預計傍晚返回台灣。

兩人在移民局收容所期間，台灣駐泰代表處派人前去探視關心，並協助聯繫家屬及核發臨時入國證，安排返台。