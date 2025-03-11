勾結船員走私禁藥！基隆港工人出怪招　胎盤素、美白針藏牆上

▲利用職務之便！基隆港工人走私胎盤素、美白針遭判刑。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆港碼頭一名游姓貨櫃裝卸工人，涉嫌與中國籍張姓船員合謀走私禁藥。2023年5月19日，張姓船員將胎盤素等禁藥帶上船後，游男利用工作之便上船取藥，並將藥品藏匿在候工室附近。3天後，當游男試圖將藥品帶離基隆港時，被警方查獲，當場扣押藥品並將他移送法辦。基隆地院審理後，認定游男違反《藥事法》，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

檢警調查發現，游姓工人長期在基隆港碼頭工作，結識張姓船員後，雙方協議由張男攜帶指定的胎盤素、胎盤針及美白營養針等禁藥進入港區，游男則支付8000元作為報酬。2023年5月19日上午9時許，張姓船員將從國外購入的藥品帶上船，游男利用職務之便取得藥品並支付報酬。為避免被發現，游男將藥品暫時藏匿在候工室圍牆上。3天後，當游男攜帶禁藥準備離開港區時，被執勤員警查獲，藥品當場被扣押，游男也被依違反《藥事法》移送法辦。

檢察官偵訊時，游男坦承以8000元代價請張姓船員協助將藥品走私入境，並藏匿於基隆港內。檢察官調查後，依違反《藥事法》將2人起訴。

法官審理後認為，國外產製的藥品未經我國衛生主管機關核准，屬於《藥事法》規定的禁藥。此次查扣的藥品均為注射用藥，本就屬列管藥品，因此認定游男觸犯《藥事法》中的輸入禁藥罪。法官考量游男犯後坦承犯行，態度尚可，且輸入的藥品未流出使用，危害情節較輕，故判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。