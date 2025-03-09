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基隆男童衝對向找阿嬤　只看一邊遭撞飛！他重摔爬起來還能跑

記者郭世賢／基隆報導

基隆市近日發生一起交通事故，一名12歲周姓男童在雙黃線路段橫越馬路時，被簡姓男子駕駛的汽車撞上。根據道路監視器畫面顯示，男童疑似只注意對向車道的來車，未察覺簡男的車輛逼近，導致被撞後彈飛落地，所幸僅受輕傷；警方獲報後到場處理，簡男接受酒測，酒測值為0。男童頭部有擦挫傷，送醫後無大礙。雙方未提出告訴，自行協調和解。

▲基隆男童衝向對面阿嬤 駕駛急閃仍撞飛畫面曝光。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」）

▲基隆男童衝向對面找阿嬤（車內視角）。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」）

這起事故的行車記錄器畫面近日在「黑色豪門企業」網絡上流傳。事發於3月3日早上7時許，男童當時正準備穿越基隆市安樂區安一路，前往對面找阿嬤騎機車載他上學。男童僅向右查看，注意到對向有一輛機車駛來，並在機車接近時起跑，試圖在機車通過後穿越車道，卻未留意左側也有車輛駛來。

事故發生地點為一處彎道，30多歲的簡男駕駛車輛經過時，發現男童橫越馬路，雙方距離已相當接近。簡男雖將車頭向左偏移，但男童未能及時止步，最終被撞上。男童被撞後彈起，墜落時先撞擊引擎蓋，隨後落地，背部和臀部在路面滑行一小段距離後，男童自行起身跑向祖母，讓簡男驚出一身冷汗。

▲基隆男童衝向對面阿嬤 駕駛急閃仍撞飛畫面曝光。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」）

▲駕駛急閃仍撞飛男童（車內視角）。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」）

事故地點前後100公尺內並無行人穿越道，但因道路中央劃有雙黃實線分隔對向車道，依規定雙向禁止超車、跨越或迴轉。警方將對男童違規跨越馬路的行為進行舉發。

警方指出，基隆市自今年元旦起推動「行人有序」專案，加強勸導及取締行人違規行為，呼籲行人切勿任意穿越道路，過馬路時應遵守「停、看、聽」的基本規則，並遵循交通號誌指示，確保安全。同時，駕駛人也應保持高度專注，注意前方路況，遵守交通規則，確保行車安全。

▲基隆男童衝向對面阿嬤 駕駛急閃仍撞飛畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆男童衝向對面找阿嬤，駕駛急閃仍撞飛（監視器視角）。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆男童衝向對面阿嬤 駕駛急閃仍撞飛畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

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