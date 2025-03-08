陷愛情詐騙！女抵押2房產4700萬積蓄全賠光　詐團6人遭起訴求重刑

▲假交友真詐財！詐團誘騙婦人抵押房產，4700多萬買泰達幣全泡湯。（圖／翻攝自網路）

記者郭世賢／基隆報導

70歲徐姓女子因誤信網路交友，陷入男網友每日噓寒問暖的溫情攻勢，不僅掏空積蓄投資虛擬貨幣，還將名下2間房產抵押貸款，總計投入4700萬餘元購買虛擬幣，甚至打算向兒子借錢繼續投資，直到家人勸阻才驚覺受騙。基隆地檢署指揮警方追查，逮捕詐騙集團成員，包括假幣商、車手、車手頭及協助被害人抵押房產的融資業者等6人；全案於7日偵結，張姓男子等6人被依共同詐欺罪起訴，檢方並建請法院從重量刑。

徐姓女子於2024年5月透過LINE結識自稱許姓男子的網友，對方每日噓寒問暖，讓徐女陷入情網。隨後，許男開始鼓吹徐女投資虛擬貨幣，並分享自己多年投資泰達幣的經驗。徐女不疑有他，將積蓄全數投入購買泰達幣。當對方發現徐女帳戶已無資金後，進一步慫恿她將2間房產抵押；共投入新台幣4700萬餘元購買泰達幣。

詐騙集團見徐女已無房產可抵押，又慫恿她向親友借款投資。徐女一度聽從指示，向兒子借錢，所幸家人察覺有異，追問後才發現她陷入詐騙陷阱。徐女恍然大悟，痛哭自己不僅畢生積蓄化為烏有，連2間房產也可能血本無歸。

此外，該詐騙集團以相同手法誘騙40多歲邱姓女子及50多歲楊姓婦人投資泰達幣。邱女與楊女同樣難敵男網友的愛情攻勢，分別投入220萬與196萬元後，又將房產抵押，貸得250萬與230萬元繼續投資，直到無法兌現才驚覺受騙。

案經檢警數月追查，警方陸續逮捕張姓、蘇姓2名假幣商，洪姓與尹姓車手，洪姓車手頭，以及協助被害人抵押房產的柯姓男子等6人，並向法院聲押獲准。基隆地檢署於張姓男子等6人羈押期滿前，依共同詐欺取財罪起訴，並建請法院從重量刑。