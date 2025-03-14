俄奪回庫斯克州戰略重鎮蘇賈　傳烏軍正撤出

▲俄軍宣稱收復城鎮蘇賈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯國防部13日表示，軍方已完全掌控庫斯克州西南部戰略重鎮蘇賈（Sudzha），蘇賈是庫斯克地區的主要人口中心，距離俄烏邊境約10公里，在去年夏天烏克蘭發動跨境反攻時被占領。據信烏克蘭正撤出蘇賈，但官方尚未證實相關消息。

RT指出，蘇賈周邊戰況在今年1月越來越激烈，烏軍試圖守住據點，俄軍則是透過三面包圍戰術切斷烏軍補給，展開消耗戰，到了2月俄軍成功渡河拿下主要補給線。俄軍這波攻勢主要行動從3月7日開始，切斷通往蘇賈的第2調補給線，展開800人軍團「管道行動」，並在12日控制蘇賈行政中心。

基輔獨立報稱，烏克蘭軍方在12日晚間證實蘇賈地區發生戰鬥，但官方尚未證實俄方奪下蘇賈的說法。智庫戰爭研究所（ISW）等單位的軍事分析師指出，俄羅斯已經全部或部分占領蘇賈，據信烏軍正在撤出。

紐約時報、法新社等報導，烏軍2024年發動跨境攻勢侵入俄羅斯庫斯克地區，在短時間占領約500平方英里的土地，包括邊境城鎮蘇賈，自此之後，庫斯克部分地區就處於烏克蘭控制之下。在有了北韓部隊援助之後，俄軍致力於奪回這片土地，並在近期加強攻勢，就是要把烏軍趕出俄羅斯。

庫斯克地區原是烏克蘭要與俄羅斯交換領土的籌碼之一，若俄羅斯奪下蘇賈的消息屬實，烏克蘭將只能控制邊境沿線一小部分俄羅斯土地。軍事部落客則稱，烏方很有可能會徹底失去庫斯克的控制權。