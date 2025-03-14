「台灣人準備好上戰場了嗎」　羅智強曝賴清德算盤：一步步往戒嚴推

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德13日召開國安高層會議，會後宣布，為因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度。對此，國民黨立委羅智強今（14日）表示，台灣人民準備軍事戒嚴了嗎？準備好上戰場了嗎？賴清德破歷史之天荒，宣布對方是敵對勢力，等於告訴大家進入準宣戰狀態了。他批評，現在恢復軍審只是個調，這就是軍事戒嚴的前奏，將會一步一步畫紅線，一步一步往軍事戒嚴推進，昨天宣布的東西，已經是某種程度沒有宣布戒嚴的戒嚴。

羅智強於節目《新聞大白話》表示，台灣人民你準備軍事戒嚴了嗎？台灣人民你準備成為下一個烏克蘭了嗎？台灣人民準備好上戰場了嗎？賴清德破歷史之天荒，直接宣布對方是敵對勢力，就是敵國，從台獨兩國變成敵國。

羅智強表示，自己做一個歷史比較，蔡英文前總統是抗中保台的高手，但蔡不會直接說對方是敵對勢力，不會從嘴巴說出這句話，而陳水扁是抗中保台的老手，陳也絕對不會從嘴巴說出敵對勢力，這不就是準宣戰狀態嗎？今天說人家是敵國，敵國是在什麼時候用的？戰爭時候才有敵國，現在賴清德直接告訴大家進入準宣戰狀態了。

羅智強指出，賴清德昨天聲明非常簡單，恢復軍審只是個調，恢不恢復是法律問題，利弊皆有，但是現在「恢復軍審」結合「宣布敵對」，自己告訴大家這就是軍事戒嚴的前奏曲，賴清德現在就是在切香腸，先恢復軍審看大家要不要同意，如果不同意，就貼上中共同路人標籤，如果同意，下一步就是宗教戒嚴、陸配投票權取消等，將會一步一步畫紅線，看大家要不要同意，一步一步往軍事戒嚴推進。

羅智強直言，賴清德昨天宣布的東西，已經某種程度是沒有宣布戒嚴的戒嚴，是準戒嚴狀態，今天回頭看恢復軍事審判的事情，大家當然覺得很荒謬，過去馬英九前總統去洪仲丘的公祭，那時候大家要「馬英九下跪，跟狗一樣爬進去」，而民進黨所有人包含賴清德、顧立雄通通都跳出來，喊話廢除軍事審判，結果今天翻過來了，不當一回事了，原因是什麼？就因為賴清德要做更多集權的事情。

最後，羅智強強調，自己回過頭還是那一句話，台灣人民真的已經決定要提槍上戰場了嗎？要成為下個烏克蘭了嗎？

▼國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）