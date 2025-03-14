最新民調曝光！美國過半民眾擔憂：川普與俄國普丁「走得太近」

▲美國過半民眾擔憂，總統川普可能與俄羅斯關係走得太近。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

最新民調顯示，56%美國人認為總統川普與俄羅斯關係過於密切，這之間還包括27%的共和黨人。川普上任後大幅調整外交政策，包括對俄烏戰爭採取新立場，並提議美國收購格陵蘭、加拿大及重新控制巴拿馬運河。不過民調顯示，美國民眾對擴張領土的支持度低，僅1%受訪者認為應列為優先事項，其他61%認為應以對抗通膨為主。

根據《路透社》，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）於當地時間12日完成最新民調，針對美國川普政府上任後外交政策帶來的改變進行調查，其中56%的受訪者（89%的民主黨人、27%的共和黨人）認為總統川普與俄羅斯的關係過於密切，另外還有40%的受訪者表示不太贊成此說法、4%不表達意見。

民調發現，川普的對俄政策引發盟友不安。川普在電視直播的峰會上批評烏克蘭總統澤倫斯基對和平的態度不夠積極，並提出一項俄烏停火提案，但莫斯科當局反應冷淡。

此外，44%美國人支持川普的對烏援助計畫，即以獲取烏克蘭礦產資源為條件提供軍事支持，其中共和黨人支持度達3分之2，民主黨人則有5分之1支持。

在領土擴張議題上，川普曾表示有意將加拿大納入美國、重新掌控巴拿馬運河、收購格陵蘭，甚至提出改造加薩地區。不過民調顯示，只有17%受訪者支持美國併吞加拿大，21%支持接管加薩，而大多數民主黨人對這些計畫持反對立場。專家也普遍認為，川普的加薩計畫不可行，人權組織更批評此舉恐構成種族清洗。

至於巴拿馬運河與格陵蘭，川普的提議獲得部分共和黨人支持。65%共和黨受訪者認為美國應收回巴拿馬運河以維護經濟利益，而45%支持美國掌控格陵蘭以強化軍事防禦。不過，丹麥政府已明確表示格陵蘭不出售，川普則暗示若收購受阻，可能對丹麥加徵關稅。

儘管川普的外交與領土擴張政策備受爭議，他的總統支持率仍維持在44%，高於他與前總統拜登在上屆任期內的平均支持度。此次民調訪問1422名美國成年人，誤差範圍為3個百分點。