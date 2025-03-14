恐成死前最後通話！北韓俘虜曝「向俄軍借電話」　盼向父母交代遺言

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月派遣精銳部隊遠赴俄國庫斯克州與俄軍交戰，其中21歲、26歲等2名北韓士兵在重傷後遭到烏軍俘虜，送往基輔治療。如今，南韓國會議員庾龍源前往烏克蘭當地面談2名北韓俘虜士兵後，公開先前尚未發布的錄音檔，透露北韓士兵在烏克蘭作戰時，曾向俄軍士兵借手機，試圖撥打電話給北韓的家人。

根據韓媒《News1》，南韓知名軍事專家、執政黨國民力量國會議員庾龍源最近接受專訪時，公開他當初在烏克蘭面談遭烏軍俘虜的2名北韓士兵李某、白某的錄音檔，內容談到2名北韓士兵如何看待遭敵軍俘虜一事、是否試圖飲彈自盡，以及在烏作戰時面臨的各種情況。

庾龍源首先透露，他透過特殊管道從烏克蘭首都基輔，前往收留北韓俘虜士兵的收容所，在幕僚團隊的建議下，他們試圖在當地購買香菸、來自南韓的巧克力派、泡麵，希望能夠透過男人們之間一起抽菸談心，慢慢打開2名北韓俘虜士兵的內心。

▲21歲白姓北韓士兵被俘虜後，在烏克蘭接受南韓國會議員庾龍源面談。（圖／達志影像）

庾龍源表示，他在烏克蘭當地時，烏克蘭情報總局曾向他透露，「北韓士兵在親眼目睹同袍們戰死或重傷後，曾經試著向俄軍士兵借手機，想要撥打電話給遠在北韓的父母，因為他們希望至少在死前能夠再度聽到父母的聲音。」

庾龍源指出，北韓去年10月向俄國派遣號稱「暴風軍團」的精銳部隊，兵力約1.2萬人，他們是隸屬於北韓偵察總局的精銳部隊，因此除了接受完整的體格教育，其實還接受一連串的思想洗腦教育，「一旦淪為敵軍俘虜，就是對祖國的背叛行徑！」

影片內容指出，在所有外派至烏克蘭作戰的1.2萬名北韓士兵中，約有4000人死傷，然而其中卻只有2人淪為烏軍俘虜，外界盛傳北韓士兵在重傷或淪為俘虜前會先自盡。

對此，21歲的北韓俘虜士兵白某便在面談時向庾龍源透露，「其實（引爆自盡）並沒有受到任何人指使，而是我們自然而然就會這樣做！我本身也有手榴彈，但因為當時身受重傷，才沒有辦法引爆自盡。」

對於親眼目睹同袍弟兄戰死，白某則表示，「雖然（同袍的死）很悲傷，但若持續低潮，可能無法應付眼前的戰鬥。因此，只能被迫努力以樂觀的心態看待。與其說是恐懼，還不如說是擁有更強烈的報復心。」