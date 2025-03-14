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護林員遭老虎攻擊！　手臂撕裂「內臟被吞食」慘死

▲▼護林員遭老虎攻擊！　手臂撕裂「內臟被吞食」慘死。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／VLADIVOSTOK1.RU ）

▲老虎不僅撕裂了護林員的手臂，還吞食了部分內臟。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／VLADIVOSTOK1.RU ）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯濱海邊疆區（Primorsky Krai）日前發生老虎襲擊事件，遇害的護林員被證實曾是當地鄉鎮的市政委員會前議員，老虎不僅撕裂了護林員的手臂，還吞食了部分內臟。

綜合外媒報導，俄羅斯內政部「達利涅列琴斯克」（Dalnerechensk）分局11日接獲通報，指在距離格盧比諾耶村（Glubinnoe）約20公里的森林內，55歲的護林員科維拉（Andrey Kovera）在巡查時突然遭到老虎攻擊，警方與野生動物保護專家趕往現場，發現其遺體，並在附近採集到老虎的足跡。

報導指出，意外發生時，科維拉與同事正在森林內巡視伐木區，結果老虎悄悄靠近，從背後發動攻擊，導致科維拉當場死亡，他的同伴設法逃出森林，並通報當局。

據了解，這隻老虎不僅撕裂了科維拉的手臂，還吞食了部分內臟，畫面相當駭人。他的兒子康斯坦丁（Konstantin）悲痛表示，「我父親多年來擔任護林員，非常了解遇到野生動物時應該如何應對，但這隻老虎從背後襲擊了他。」

目前，當局已展開大規模搜索行動，試圖捕捉這隻攻擊科維拉的西伯利亞虎。專家推測，這隻老虎可能已經受傷，才會主動攻擊人類。

西伯利亞虎是全球體型最大的貓科動物，主要棲息於俄羅斯東部地區。由於過去一度面臨滅絕危機，近20年來當地大力保育，野生族群數量有所回升，但也帶來與人類衝突風險；即便如此，目前野生西伯利亞虎的數量估計仍不超過540隻。

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