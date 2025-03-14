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中俄伊談核問題「劍指美國」　籲摒棄制裁施壓、武力威脅

▲▼伊朗核問題中俄伊北京會晤。（圖／翻攝央視新聞）

▲伊朗核問題中俄伊北京會晤。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸今（14）日上午舉行伊朗核問題中俄伊北京會晤，三方會後的聯合聲明強調，終止所有非法單邊制裁的必要性，以及有關方應摒棄制裁施壓、武力威脅。雖未明確點名，但此番內容明顯是針對川普政府而來。

美國總統川普今年2月恢復對伊朗實施「最大程度施壓」政策，包括致力使伊朗石油出口量降至零，以阻止伊朗獲得核武及資助激進組織。在中俄伊北京會晤之前，美國財政部宣布制裁伊朗石油部長帕克尼加德（Mohsen Paknejad）及協助伊朗掩飾石油運輸的「影子艦隊」船隻。

這次北京會晤由大陸外交部副部長馬朝旭主持，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫、伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）出席，三方就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。

會晤後發表的聯合聲明指出，中俄伊重點就核及解除制裁問題深入交換意見。三國強調終止所有非法單邊制裁的必要性；重申基於相互尊重的政治外交接觸和對話是唯一有效、可行的選項。

中俄伊還強調，有關方應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅；強調聯合國安理會第2231號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關方避免採取升級局勢的行動，共同為外交努力創造有利氛圍和條件。

此外，三方重申維護《不擴散核武器條約》作為國際核不擴散體系基石的重要性。中俄歡迎伊朗重申其核計劃的和平性質，不尋求發展核武器，並歡迎伊朗承諾全面履行《不擴散核武器條約》和全面保障監督協定義務。

聯合聲明還說，三方支持伊朗與國際原子能機構繼續合作的政策，強調要充分尊重伊朗作為條約締約國享有的和平利用核能權利。

三方同意繼續保持溝通與合作，另還就共同關心的地區和國際問題交換了意見，同意在金磚國家、上海合作組織等國際組織和多邊機制中保持和加強協作。

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