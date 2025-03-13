北韓槍決畫面曝！掃射90發子彈「肉塊飛散」飄肉香　學童目睹嚇尿

▲北韓小學生目睹公開處刑現場，可以聞到屍體烤肉味。（圖／翻攝自Daily NK）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）長年來發展核武與導彈技術，忽視發展民生經濟的重要性，在貨幣改革引發饑荒後，許多居民甘願淪為脫北者。最近，北韓當著村民面前，公開處死3名年輕的脫北者，在被捆綁後以90發子彈瘋狂掃射，身體上的肉片像絞肉般四處飛散，親眼目睹的小學生們嚇得驚聲尖叫。

根據《Daily NK》日文版，脫北逃離至南韓的人數，2008至2011年曾攀升至最高峰，平均每一年便有3000人從北韓逃離，2012年金正恩開始擔任最高領導人後，脫北者人數降至原本的一半，北韓在新冠肺炎全球疫情時嚴格封鎖邊境後，脫北者人數更激減至只剩下2位數。

不過，在疫情結束後，脫北者人數又開始攀升，2024年達到236人。

美媒《自由亞洲電台》（RFA）分析，其實北韓從2009年11月貨幣改革迎來慘敗後，曾出現惡性通膨、國家陷入糧食困難的境地，許多失去身家財產的北韓民眾陸續逃離北韓。今年，北韓貨幣嚴重貶值，通貨膨脹、加上嚴格限制經濟活動，導致許多人「丟失飯碗」，當局決定以極為凶殘無道的手段，懲處試圖脫北的民眾。

來自北韓平安北道的消息人士透露，他最近從黃海南道的友人打聽到平壤當局「公開處刑」脫北者的消息，3名試圖搭乘船隻離開北韓的30多歲男性，分別為金姓兄弟、哥哥的李姓友人，他們經過長達數個月時間的準備，在購買船隻後試圖航向南韓，不過因為海上濃霧瀰漫，只能靠著指南針指引方向。

當3人搭船駛向黃海南道西南部康翎半島（隔海與南韓仁川市甕津郡相望）後，正當以為躲過多座離島、準備出海駛離黃海之際，他們發現前方出現一艘漁船，於是他們向該艘漁船求救，希望漁船能夠協助他們前往南韓。

豈料，該艘漁船正好是北韓的警備艇，於是3人便於今年1月6日被當局逮捕了！

2月20日，北韓當局要求黃海南道甕津郡冷井里附近的工廠、農場、學校的民眾，集合至村莊的第13號農田，準備目睹即將遭到處刑的3名年輕男性。隔著布幕，他們發現3名試圖脫北的男性被迫塞嘴綑綁、雙手遭手銬銬住，立在柱子上。

北韓當局進行公開審判和處刑，「你們這群叛國賊！在祖國的土地上，你們將死無葬身之地」，於是向3人的身體開槍掃射、使用了90發子彈。3人的身體遭槍擊後「肉塊飛散」，隨著跟著火焰一同燃燒，由於處刑現場太過殘忍，小學生不禁淒厲慘叫，其他數十名村民更是嚇到魂飛魄散。

報導補充，遭到當局逮捕的北韓3名年輕人，可能遭到極不人道的拷問，導致雙腳難以站立，頸部、身體、雙腳更被綑綁在柱子上，平均每人遭到90發子彈掃射，難以維持全屍。