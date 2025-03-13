日本男女遊萬里長城拍「屁股露出片」　遭中國強制驅逐出境

▲日本男女遊萬里長城，當眾拍「屁股露出片」！遭中國強制驅逐出境。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

一對日本男女遊客在今年1月初，前往中國遊玩，並登上萬里長城。不過這對男女相當大膽，直接在萬里長城上拍攝「屁股露出」影像，之後遭中國警方逮捕。最新消息顯示，這對男女遭中國官方強制驅逐出境。

據《日本新聞網》報導，這對年齡都為20多歲的日本男女，在1月初前往北京遊玩，並登上萬里長城。但接下來，男子開始在萬里長城上露屁屁，女生則幫忙掌鏡拍攝，之後有現場保全發現狀況，喝止這對男女，並報警處理。最後這對男女，遭到中國警方依違反「治安管理處罰法」正式將兩人逮捕拘留。

事後日本大使館前往處理該案，這對男女供稱，單純因為想惡作劇，才拍攝屁股露出片。之後這對男女，遭到中國官方下達強制驅逐出境的命令，目前這對男女已回到日本。

不少日本網友得知該消息後，都認為這對男女「被罰得好」，支持中國當局的做法。也有日本網友認為，盼望日本政府在面對無良、無秩序的外國觀光客時，也能祭出重罰。



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