南韓戰機誤炸民宅38傷　2飛官被控刑事過失

▲南韓戰機投放炸彈誤擊民宅，造成38人受傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓2名戰機飛官在軍演期間誤投炸彈，造成38人受傷，傷者包括24名平民，飛行員錯誤輸入目標座標是造成此次事故的直接原因。南韓軍方調查人員在13日對2名飛行員提出刑事過失指控。

路透、韓聯社報導，南韓2架KF-16戰機6日實彈演習期間在抱川訓練場外投擲8枚MK-82炸彈，波及多間民宅。依據10日發布的調查報告，戰機飛行員起初輸錯座標，且未正確執行3次確認座標的流程，即飛行員必須在飛行準備、起飛前、投彈前3個階段確認座標是否正確無誤。

這份調查指出，一號機飛行員輸錯座標，在飛行準備、起飛前的檢查階段均為發現有誤，起飛後認為飛行路徑與標的地區地形與預演時不同，但急於在目標時間內投彈，並未準確用肉眼確認標的。二號機則是忙於維持飛行隊形，未察覺投彈地點在座標範圍之外，按照一號機指示同步投彈。不只如此，部隊指揮官的指揮監督工作也不到位。

南韓國防部刑事調查指揮部13日透過聲明表示，國防部調查人員已確認，輸錯座標是造成這次事故的直接原因，2名飛行員被指控刑事過失導致傷害，調查仍在進行中。

▼南韓戰機誤擊民宅，炸出大量火光煙塵。