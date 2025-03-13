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尹錫悅罷免前哨戰！南韓憲裁「駁回」監察院長4人彈劾案　立刻復職

▲▼南韓憲法裁判所13日針對國會所通過的監查院長崔載海、首爾中央地檢長李昌洙、首爾中央地檢4次長趙相元、首爾中央地檢反貪腐2部長崔宰薰等四人彈劾案進行裁決。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓憲法裁判所13日針對國會所通過的監察院長崔載海、首爾中央地檢長李昌洙、首爾中央地檢4次長趙相元、首爾中央地檢反貪腐2部長崔宰薰等四人彈劾案進行裁決。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅指控共同民主黨等在野黨勢力挾持國會過半席次優勢，針對多名主要公職人員發起彈劾，包括行政安全部長、監察院長（韓文漢字採監查院，負責審計與監督國家公務員）、首爾中央地檢長、放送通信委員長等，已嚴重癱瘓政府機能，遂於去年12月初緊急發布戒嚴。對此，南韓憲法裁判所裁決國會所通過的4名官員彈劾案，最終決定駁回，4人皆可立即復職。

自從尹錫悅2022年5月宣誓就職南韓總統後至今，共同民主黨等在野黨勢力曾挾持過半席次優勢，在國會通過14名政府要職人員的彈劾訴追案，包括行政安全部長李祥敏（梨泰院踩踏）、放送通信委員長李真淑、監察院長崔載海、首爾中央地方檢察長李昌洙、法務部長朴性載、警察廳長趙志浩、總統尹錫悅（戒嚴）、國務總理韓悳洙（戒嚴）。

▲▼南韓尹錫悅政府以來主要公職人員彈劾訴追處理現況。（圖／記者羅翊宬繪製）

▲南韓尹錫悅政府以來主要公職人員彈劾訴追處理現況。（圖／記者羅翊宬繪製）

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所（憲法法庭）今（13）日上午10時，以8名法官的形式，裁決國會於去年12月5日所通過的4名公職人員之彈劾訴追案，包括監察院長崔載海、首爾中央地檢長李昌洙、首爾中央地檢4次長趙相元、首爾中央地檢反貪腐2部長崔宰薰，最終8名法官「全員一致」裁定駁回上述4人的彈劾訴追案。

此次4名政府要職人員的彈劾訴追案憲裁審判，恐將成為評估憲法裁判所是否將裁決通過國會彈劾、達成罷免總統尹錫悅的「前哨戰」，因此上述4人的彈劾案遭到憲裁駁回後，南韓總統辦公室便立刻透過聲明表示歡迎，指控在野黨濫用國會彈劾權。

其中，南韓監察院長崔載海遭到國會指控，在尹錫悅搬遷總統辦公室、總統官邸時，針對施工業者選定的監察工作上督導不周、未能遵守相關法令。對此，憲法裁判所「全員一致」駁回彈劾案，表示難以認定監察不周，且國會並未將該是由記載在彈劾訴追議決書上。

▲▼南韓憲法裁判所駁回監查院長崔載海的彈劾案，崔載海得以立刻復職。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓憲法裁判所駁回監察院長崔載海的彈劾案，崔載海得以立刻復職。（圖／達志影像／newscom）

至於首爾中央地檢長李昌洙、首爾中央地檢4次長趙相元、首爾中央地檢反貪腐2部長崔宰薰的彈劾事由，則與南韓第一夫人金建希有關。

金建希因涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利，2020年遭到在野黨國會議員向檢方舉發，歷經檢方4年多的偵辦過程，加上政黨輪替、前檢察總長尹錫悅當選總統，最後首爾中央地方檢察廳反貪腐搜查2部（部長檢察官崔宰薰）以「無嫌疑」處分，決定不起訴金建希。因此，李昌洙、崔宰薰等3人同樣被國會通過彈劾。

針對李昌洙、崔宰薰、趙相元的彈劾訴追案，憲法裁判所同樣「全員一致」駁回，由於裁定之法律效力立即生效，因此3人將可立刻復職。

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