深海尋獲多具遺體！日本回收失事海鷹機主要殘骸　委託美軍打撈





▲日本海上自衛隊SH-60K直升機 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機，去年4月在伊豆群島外海進行飛行訓練時，疑似因為兩機相撞而墜海，導致1人死亡、7人失蹤，僅發現罹難的副駕駛西畑友貴的遺體。不過，最近日本海上自衛隊已經發現沉入海底的2架海鷹直升機，且發現多具遺體，將在完成打撈作業後，運回橫濱。

根據日媒《時事通信社》，近年來中國擴大海上軍事軍力量，試圖單方面改變現狀，為了應對中國日增的威脅，日本海上自衛隊2架SK-60海鷹直升機2024年4月20日晚間，在伊豆群島鳥島東方270公里海域進行訓練，任務為模擬搜索敵軍潛艦位置，且夜晚還需派遣隊員潛入海底聲納搜索，卻不幸發生碰撞意外。

當時確定罹難的成為副駕駛西畑友貴（二等海尉）。

▲日海鷹直升機「8隊員姓名公開」。（圖／記者王佩翊製圖）

其他失蹤的7名成員分別為機長松田拓也（三等海佐，長崎縣大村航空基地）、機長板村一輝（三等海佐，德島縣小松島航空基地）、副駕駛山下夏輝（三等海尉）、航空士福留崇文（三等海曹）、航空士廣田真（海曹長）、航空士甲斐仁藏（海士長）、航空士堂園優作（二等海曹）。

對此，日本海上自衛隊以1000萬美元為價碼，委託美軍今年3月展開打撈作業，最後終於在海底5500公尺深處發現2架直升機的機體殘骸，而機內或是附近則是發現散落多具人類遺體，目前海洋自衛隊正在鑑定死者身分。

美國海軍透過遠距操縱遙控潛水器（ROV），將纜繩掛上直升機機體殘骸後，透過拖船陸續於11日晚間、昨（12）日早晨將2架直升機打撈上岸。

日本海上自衛隊表示，目前正與美方協商是否持續回收散落周遭的機體殘骸，預計會將直升機殘骸、死者遺體以船運回神奈川縣橫濱港，進行詳細分析。