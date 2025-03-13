Andy、家寧分手後「超巨大差異」看哭了！萬人炸鍋瘋傳：詐騙集團

▲家寧經常買名牌包、出國旅遊。（圖／翻攝自IG／chianing_baby，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅眾量級Andy近日指控，辛苦經營10年的頻道被家寧一家奪走，掀起輿論譁然。就有網友發文整理出，Andy、家寧分手後「各自的生活」，猶如天壤之別的差異讓眾人超心疼，瘋傳怒轟「抵制邪門歪道」、「她宣傳什麼我抵制什麼，人品太有問題了」。

網友在Threads列出兩人分手後的日常，女生過得奢華又滋潤，幫許多大牌宣傳，如Longchamp、Gucci等，也跟無數彩妝、保養品合作，出席了印尼TikTok年度盛典，還飛杜拜看周杰倫演唱會。

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反觀Andy，卻在狹小的套房裡唸存證信函，想各種企劃案，像是在廁所貼滿鏡子、在廁所生存一天、在套房貼滿暖暖包、在房間裡養雞、開箱粉絲的物資包、開始斷捨離、找來賓演情侶、綁平底鍋在腰上挑戰甩到嘴巴咬住、講套房的5大缺點、替房間大改造、請人看風水、拍一天日常。

▲Andy在套房裡養雞。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy在狹小套房裡拍攝各種企劃。（圖／翻攝自Threads）

超強烈對比，讓上萬網友鼻酸、憤怒又莫名笑噴，洗版回應「看完這個對比，就知道他在一間小小的套房裡，努力想題材創作真的很不簡單欸，遇上這種事情內心備受煎熬，應該是真的沒辦法才會說出來」、「綁平底鍋那個抱歉我忍不住笑出來，我要去看」、「本來覺得沒什麼，看完覺得更可憐了」、「看到影片才頓悟這些反差」、「奢華眾量級vs平價眾量級」、「跟遇到詐騙集團差不多」、「看了真是越來越氣！善良的老實人vs破爛塑料袋的一天」、「男方真的太慘了」、「看到哭是正常的嗎」、「到底憑什麼」。

▲替房間貼1000個暖暖包。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

另外，也有人直言，未必是廠商主動找家寧宣傳或合作，懷疑根本是她愛蹭、愛標記，「她連跳APT都可以標記Rosé跟Bruno了。」

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