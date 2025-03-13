家寧賺超多！Joeman評「Andy該拿80%股份」：她個人YT做不起來的

▲眾量級Andy、家寧。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅眾量級Andy指控遭前女友家寧一家奪走經營10年的頻道，且10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，分手後一無所有，引起大批網友支持。對此，Joeman根據兩人後續的影片分析，認為Andy該拿80%股份。

Joeman於12日深夜上傳最新影片「從同行角度看Andy應該拿多少股份？」。他在影片中表示，他前陣子才找Andy拍攝影片，兩人相處時都不曾聽到Andy老師說過家寧、家寧的家人的壞話，僅透露家寧的家人佔據頻道股份多一點，當時他也不知道事情會這麼嚴重。

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Joeman說，眾量級的大量影片都是在小套房內拍攝，他作為同行去看200多萬訂閱的頻道，知道年收一定有1000萬元，因此認為Andy老師是故意租小房間做人設，直到昨天Andy老師公開真相，才讓他非常愧疚，「我要懺悔，對不起，我錯了！」

▲Joeman認為，家寧後續拍攝的影片像是新人作品。（圖／翻攝Joeman YouTube）



Joeman分析，眾量級依靠情侶惡搞影片起家，大家都認為股份應該要50%比50%，但他認為「情侶惡整」的成功關鍵在於「企劃跟製作」，要怎樣呈現才會不落俗套，最後又能溫馨的結尾，都需要相當的功力。

他說，兩人2024年10月分開，雙方各自拍攝影片，但仔細觀察就知道，只有Andy維持原來眾量級的剪輯、拍攝及主題風格，因此確定過去10年都是Andy在做的。反之，家寧個人4支影片，只因為不知所云才有大量的觀看，且影片不像一個百萬YTR會製作的影片，「水平是歪的」，且新影片都做得很像新人，因此他認為Andy該拿70%至80%的股份。

另外，Joeman表示，網紅的收入來自廣告分潤加上商案，後者會佔70%至80%；然而，家寧的IG非常賺錢，IG上有大量的業配，以行情20萬元來看，可見賺了非常多錢，但這些錢都應該分給合夥人Andy老師。

▲Joeman表示，Andy該拿70%至80%股份。（圖／翻攝Joeman YouTube）



Joeman說，做網紅就是要追本溯源、知道自己是怎麼紅的，家寧就是依靠情侶惡搞影片爆紅，才可以拿到這麼高的圖文業配，若平行世界這兩人沒有合作，家寧能否依靠自己得到這麼高的流量及業配，且YT也做不起來，「家寧很漂亮，但台灣漂亮的女生非常非常的多，能夠有她這樣的聲量跟報價，一定是有其他的加成」。

Joeman表示，他用同行的角度去看此事，才會非常生氣，並再次對Andy老師道歉，當初還認為對方裝窮，可是如今看來，Andy股份拿到50%絕對不為過，但法律上就要另外說了，「希望你賺到你應得的錢」。