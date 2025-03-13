八點檔都不敢編！Cheap評眾量級「台灣YT圈有史以來最扯」

▲眾量級。（圖／翻攝自眾量級臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「眾量級」Andy 11日拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，並坦承已失去控制辛苦經營10年頻道的權利。百萬網紅Cheap認為，這件事太魔幻，「應該是台灣YT圈有史以來最扯的事情」，八點檔的編劇都不敢這樣編，直呼「扯扯扯」。

「#十年換來一場空」，Cheap在粉專提到「眾量級」事件，「當時成立公司，他們各持股25%，寧媽50%，可是Andy月薪只有3～5.5萬元，每次問說帳怎麼算的，都被以『還在算』為由推託」。

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可是以兩人身為百萬YTR來看，Cheap極度保守估計，在2017年的巔峰期收入，最差最差分下來，Andy也該領到15～20萬，「這還是扣掉哩哩扣扣的成本」。

Cheap接著說，兩人在2023年分手後，寧媽說：「你對公司已無貢獻。」Andy便被踢出群組，失去頻道與社群帳號的管理權，只能搬進月租6千元的小套房，手邊僅剩一台舊相機，十年換來一場空，「簡單說，Andy真的很慘，但家寧那邊一人得道雞犬升天，每個人都吃香喝辣。」

Cheap就直呼，這件事情真的很魔幻，應該是台灣YT圈有史以來最扯的事情，「《台灣龍捲風》的編劇都不敢這樣編，扯扯扯！」