Andy被壓榨10年！65萬YTR獻計「逆轉單打局面」：一個都逃不了

▲這10年來，Andy每個月只領3萬至5萬5及微薄年終。（圖／翻攝自IG、臉書／眾量級 CROWD）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅眾量級Andy近日指控，經營10年的頻道遭家寧一家奪走，掀起輿論譁然。65萬訂閱「Men's Game 玩物誌」的Allen就直言，若是他會在提告、申請假扣押前，先收集10年來所有的業配資料，並請律師發函給廠商調查業配金額，接著到國稅局檢舉逃漏稅，「最棒的方法就是把他們逼上談判桌，談一筆和解金，然後結束。」

「Men's Game 玩物誌」的Allen深夜在臉書上表示，若他是Andy，應該先向對方提告並申請假扣押。他建議在此之前，先收集過去10年的所有業配資料，並請律師發函給廠商調查業配金額，如果廠商不願配合，可以請檢察官調查，「這應該是刑事案件，涉及背信、侵佔及偽造文書。」

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他直言，廠商通常會配合調查，因為他們不願意被牽連。當查到所有金額後，檢察官應該會起訴，接著再向國稅局檢舉逃漏稅，若公司獲利100元，需先繳20%的營業所得稅，剩下的80元分給股東後，股東還要繳個人所得稅，最終到股東口袋的錢大約只剩下60至65元或更低。

▲Andy被當成工具人（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

Allen進一步說明，假設10年來淨利有5000萬元，若查不到相應的管銷成本單據，就可能涉及做假帳，這樣連會計師也會被追究責任，「我猜他公司是用書審營業額核定，但淨利過高的公司國稅局也會查，總之一定有一些虛報的單據，例如買精品或買其他的東西拿來報公帳，做假帳逃漏稅不是只有補繳稅，還有罰金可能用倍數算都百萬起跳，然後你以為只有負責人出事？不...那些拿錢的股東如果都也逃個人所得稅，全都會被追討，他們的業配金額這麼高，我不相信他們會在個人免稅額的保護傘裡。」

此外，他也提到，「如果真的只是員工，那先查10年來有沒有低報薪資及勞健保，畢竟會影響到勞退金額還有資遣費，薪水雖不高，但資遣費可不低，然後還有失業補助，要求賠償同時告上勞工法庭。」

最後，Allen笑說，「這個策略呢？是從原本單打獨鬥，變成把國家機器拿出來跟你同一戰隊，所以最棒的方法就是把他們逼上談判桌，談一筆和解金，然後結束。因為如果什麼事情都要算得很細，應該已經算不清楚了，拿合解金才是最後的目的。」