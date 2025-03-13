看完家寧YT新頻道　Joeman指2點喊「做得像新人」：影片水平是歪的

▲Joeman分析家寧YT新頻道。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）



記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日晚間拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，不僅奪走經營10年的頻道，且10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，分手後一無所有。Joeman根據兩人後續的影片分析，看了家寧新頻道拍攝的影片，忍不住直呼「不像是個百萬YouTuber會拍出來的製作」，YouTube做得很像新人。

Joeman於12日深夜上傳最新影片「從同行角度看Andy應該拿多少股份？」仔細觀察家寧的新頻道，這四個月只上了4支影片，第一支影片觀看數346萬次，「客觀來說，是不知所云的一支影片」，第二支影片也有152萬點閱，但他覺得有點避重就輕在解釋狀況。

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Joeman坦言，「不像是一個百萬YouTuber會拍出來的製作，他們叫我不要講，但我真的很想講，這支影片從開頭到很後面，水平是歪的」，且「秘月期POPOO」不管是企劃、拍攝還是剪輯，都沒有眾量級的風格，家寧跟Andy分家後，似乎想重新做YT，「但她的YouTube又做得很像是新人，我個人是認為，她YouTube是做不起來的，單拍這樣一定是做不起來的」。

▲Joeman認為家寧YT做不起來。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman也分析，眾量級靠情侶惡搞影片起家，大家都認為股份應該要50%比50%，但他認為「情侶惡整」的成功關鍵在於「企劃跟製作」，要怎樣呈現才會不落俗套，最後又能溫馨的結尾，都需要相當的功力。

Joeman提到，兩人2024年10月分開，雙方各自拍攝影片，但仔細觀察就知道，只有Andy維持原來眾量級的剪輯、拍攝及主題風格，因此確定過去10年都是Andy在做的，因此他認為Andy該拿70%至80%的股份。

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