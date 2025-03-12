騙孕婦面試工作！恐怖夫妻「破腹取子」害一屍兩命　最新判決出爐

▲沃特曼（左）殺害布希（中）後強取胎兒，導致一屍兩命。而她的丈夫傑米（右）也因包庇罪性被捕。（圖／翻攝自臉書）

記者葉睿涵／編譯

美國44歲女子沃特曼（Amber Waterman）因綁架懷孕婦女布希（Ashley Bush），企圖奪走其未出生的孩子，最終導致母子雙亡，而被控上法庭。3月5日，密蘇里春田法院判處沃特曼2項終身監禁，且不得假釋，刑期同步執行。

綜合外媒報導，這起事件發生於2022年。當時，33歲的孕婦布希正在尋找一份可以遠距上班的工作，並在Facebook結識自稱能幫她找到工作機會的沃特曼。根據美國聯邦檢察官辦公室的聲明，沃特曼使用假名「露西」（Lucy）與布希聯繫，並於2022年10月28日在阿肯色州的公共圖書館與布希會面。

沃特曼成功博取布希的信任後，於2022年10月31日約布希在一家便利商店碰面，藉口帶她去面試，實則將其綁架，帶回密蘇里州的住處。報導稱，布希在搭上沃特曼的車後就從此失蹤，被尋獲時已遭殺害。

當天下午5時，沃特曼報警稱自己剛生產，但嬰兒不幸夭折。急救人員趕赴現場施救，但仍無力回天。沃特曼和丈夫傑米（Jamie Waterman）告訴當局，她的預產期已過一周，當天上午突然開始宮縮，但來不及趕到醫院，只能在車上分娩，不料孩子卻在出生後死亡。

事後，沃特曼拒絕接受治療，也不願搭救護車前往醫院，只想帶著孩子離開。當地驗屍官古德溫（William Goodwin）陪同沃特曼夫婦安排嬰兒葬禮時，突然接到本頓郡（Benton）驗屍官的來電，對嬰兒身分提出疑慮，「這個孩子有點不對勁，我們認為這涉及綁架。」

沃特曼得知當局將對嬰兒進行驗屍後態度大變，還向古德溫追問是否會做DNA檢驗，引起當局懷疑。最後，沃特曼承認死去的新生兒其實是布希的孩子。她在綁架了布希後將其槍殺，並從布希腹中取出孩子，再用防水布包裹遺體，在住家後方焚燒。古德溫說明，嬰兒是在母親被殺後從體內取出，法醫確認，嬰兒在母體內時就已死亡。

2025年3月5日，法院根據聯邦法律，認定沃特曼因綁架導致雙重死亡的罪名成立，並判處她終身監禁，不得假釋。其丈夫傑米則因協助掩蓋罪行，恐面臨最高15年的刑期。判決宣布後，受害者表妹布恩（Lanni Boone）悲憤表示，「她（沃特曼）還活著，但布希卻永遠回不來，這太不公平了。」