NASA也遭殃！「首席科學家」等23人遭解僱　還會擴大裁員

▲NASA也逃不過川普政府的大規模裁員潮。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）11日宣布，為了遵循總統川普的命令，將解僱首席科學家等23名員工，未來還會開除更多人，被形容為川普政府破壞氣候變遷研究的最新舉措。

《法新社》報導，NASA第一輪裁員對象，主要包括知名氣候科學家凱爾文（Katherine Calvin）領導的首席科學家辦公室。凱爾文在重要的聯合國氣候報告中有所貢獻，但她2月與其他美國代表，都被禁止參加在中國舉辦的重要氣候科學會議。

NASA發言人華納（Cheryl Warner）證實，為了「優化勞動力與遵循行政命令」，該機構正開始分階段削減人力。被裁員的職員10日收到通知，可以選擇參加自願提早退休計畫，或者配合完成縮減人力的流程。

此前，NASA一直未被捲入川普政府的聯邦裁員潮，未料署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在最後一刻干預。艾薩克曼是億萬富豪、電子支付公司Shift4的創辦人，同時也是太空探索科技公司（SpaceX）的顧客，被視為與馬斯克關係密切。

NASA非官方新聞網站「NASA觀察」（NASA Watch）引述內部備忘錄，率先報導了這一波裁員，並且顯示機構重點可能從研究轉向探索。

NASA在氣候研究領域扮演關鍵角色，營運一系列地球監測衛星，從事空中和地面研究，研發複雜氣候模型，並且向研究人員及公民大眾提供開源數據。與此同時，川普政府也已經解僱美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）上百名員工。