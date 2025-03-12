美烏推停火30天　俄羅斯再轟澤倫斯基家鄉「至少1死5傷」

▲ 克利福洛遭俄軍空襲，一輛車被燒毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭接受美國提出的30天暫時停火協議，俄羅斯目前未正面回應，但對烏克蘭的空襲仍在持續，夜間發動飛彈及無人機攻擊，造成至少1死5傷。

根據《路透》，第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長雷薩克（Serhiy Lysak）12日表示，俄羅斯對烏國中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）的飛彈空襲造成一名47歲婦女身亡，另有至少5人受傷，一處基礎設施起火。

克利福洛是烏國總統澤倫斯基家鄉，3年前開戰至今經常成為俄軍目標。當地官員維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）稱有民用設施、企業及公寓受損，市政服務部門正努力協助重建。

此外，烏軍12日表示，俄軍夜間發射3枚飛彈及133架無人機，烏克蘭空軍擊落其中98架無人機，另有20架可能因電子干擾未命中目標，但未說明其餘15架去向。

澤倫斯基表態支持美方提出30天停火協議後，川普政府11日同意恢復軍援及情報共享，但仍需莫斯科同意。

俄羅斯一名高級知情人士向《路透》指出，若未能釐清具體條件並獲得某種保障，總統普丁將難以同意這項提案，「以目前的形式來看，普丁很難接受這項提議」，「普丁目前處於有利地位，因為俄軍正在推進」，且若停火缺乏相應保障，俄軍戰略優勢可能迅速減弱，恐怕還會被西方指責為阻撓戰爭結束的禍首。

另一名俄國高級知情人士表示，從莫斯科角度來看，這項停火提案是個陷阱，因為若無具體的保障或承諾，普丁很難停戰。第三名知情人士則認為，美國真正用意是同意恢復對烏軍援與情報共享，停火協議只是用來包裝此一決策的手段。

克里姆林宮對此尚未回應，但普丁去年12月曾稱，「我們不需要休戰，我們需要的是一份以保障俄羅斯及其公民安全為前提的長期和平協議，如何確保這些保障是個難題。」