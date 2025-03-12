AIT證實資助黑熊學院　謝龍介轟抓耙仔：沈伯洋對得起台灣嗎？

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

新黨議員侯漢廷近日指控民進黨立委沈伯洋，指稱其所創辦的「黑熊學院」收受境外勢力資助。而美國在台協會（AIT）證實，為凸顯共同價值觀，促進台美合作，就各種民間組織、非營利組織提供資金，包括黑熊學院。對此，國民黨立委謝龍介今（12日）表示，不相信總統賴清德能容許抓耙仔，自己對這件事一定不會原諒，為什麼柯建銘一定要讓沈伯洋當國防召委？未來沈伯洋要調取什麼資料都應該限制、調查，這件事非常嚴重，沈委員對得起台灣嗎？

謝龍介於節目《新聞大白話》表示，記得20多年前，他跟賴清德一起在台南時最討厭抓耙仔、出賣同志的人，假如自己的公司，有人跟其他公司也拿了錢，把公司機密告訴別人，這樣公司還能生存、還有競爭力嗎？

謝龍介表示，自己之前對不分黨派的年輕人都支持，包括沈伯洋，但當自己知道沈拿了美國這麼多千萬又千萬的時候，這個人已經沒有立場在國會講話，況且還擔任國防委員會的召集委員，未來台灣要怎麼採購？要怎麼殺價砍價？怎麼爭取國家權益？

謝龍介直言，不相信賴清德能容許這種事情，以自己對賴的認知，尤其對抓耙仔深惡痛絕，如果民進黨說沈伯洋不是抓耙仔，自己可以接受任何解釋，但民進黨卻都不出來解釋，到底拿了多少錢？為何要排在不分區名單？為何汲汲營營非排上來不可？自己百思不得其解。

謝龍介說，有次在內政委員會，他跟沈伯洋爆發衝突，4、5個綠委都出來保護沈，當時很疑惑，原來沈伯洋是美國最需要保護的人，所以民進黨大家都在保護沈伯洋。

謝龍介強調，自己對這件事一定不會原諒，除非沈伯洋說清楚講明白，不然「大隻抓耙仔」已經沒有立場跟他對談什麼政策是非，尤其國家最重要的國防機密，而且為什麼柯建銘非要把陳冠廷拉下來不可，一定要讓沈伯洋當國防召委？當這件事露餡後，未來沈伯洋要調取什麼資料都應該要限制，更應該要調查。

謝龍介認為，自己在立法院跟沈伯洋接觸不多，可是自己看到這個事情很傷心，各位年輕朋友真的為這個國家好，可以做這種事嗎？大家還能相信任何人嗎？自己有個孩子在美國，如果美國給他孩子錢，他還有臉見台灣人嗎？這件事非同小可，非常非常嚴重，沈委員捫心自問，對得起台灣嗎？

而沈伯洋針對外界質疑，他表示，2022年他是大學教授，也成立組織做研究，大學教授申請預算，拿各國補助很奇怪嗎？難道有拿美國補助就變美國間諜、拿英國補助就變007？申請經費有時以他個人名義，有時是他創立的組織，比如台灣民主實驗室或黑熊學院，這很平常，但他2023年底被提名為民進黨不分區立委，便辭掉相關職務，避免利益衝突。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者李毓康攝）