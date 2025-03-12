格陵蘭議會選舉結果曝！在野民主黨脫穎而出　主張「穩健緩步獨立」

▲格陵蘭議會選舉11日在首府努克登場，民眾票選出31席議員。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

儘管格陵蘭的人口數不到6萬，但卻因位處北極重要戰略地點，加上面積廣大的島上擁有豐富的稀土等礦產資源，成為美國總統川普想要擴張領土的目標。11日，格陵蘭針對31席議會席次進行改選，結果出人意料，由中間偏右的反對派「民主黨」（Demokraatit）脫穎而出，成為獲得最多選票的議會最大黨。

根據《美聯社》，民主黨與排名第二大的「指引黨」（Naleraq）皆支持格陵蘭從丹麥獨立，但在進程步調上卻意見分歧。此次選舉同樣也受到川普關注，他先前曾表態要「以某種方式」取得格陵蘭控制權，使這次的選舉結果備受國際矚目。

格陵蘭廣播公司KNR TV統計，民主黨在本次選舉中獲得30%的選票，較4年前的9%大幅提升。指引黨則獲得近25%選票，相較上屆選舉的12%成長顯著。左翼執政黨「因紐特人共同體黨」（Inuit Ataqatigiit）本次僅獲得21%選票，較上屆的36%大幅下滑，顯示選民傾向改變現狀。

至於另一個傳統強勢政黨「前進黨」（Siumut）則僅得14%選票，排名第4。

▲格陵蘭民主黨黨魁尼爾森，在首府努克咖啡館的選舉慶祝派對上，回答記者提問。（圖／路透）

民主黨的勝出顯示，選民關心的不僅是獨立議題，還包括醫療、教育、文化保護等社會政策。民主黨黨魁尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）對選舉結果感到意外，他在選舉夜發表談話表示，將與各政黨協商，決定格陵蘭未來的政治方向。他強調，在外部關注度提升的情況下，格陵蘭內部更需團結。

針對是否促進格陵蘭獨立，尼爾森向現場記者表示，「人民思變…我們想要更多的生意來資助我們的福利！我們不希望明天就獨立，我們希望能夠先打好基礎。」

此次選舉也與國際政治密切相關。川普政府對格陵蘭的興趣由來已久，他近期在國會演說中強調，美國「無論如何都會得到格陵蘭」，引發丹麥政府關切。丹麥國防大臣波爾森（Troels Lund Poulsen）對此回應，強調格陵蘭的未來應由當地人民與政府決定，而非由外部勢力左右。

格陵蘭擁有豐富的礦產資源，包括全球25%的稀土，對於全球科技與能源產業而言相當重要。自2009年以來，格陵蘭逐步推動自治，持續討論獨立問題。本次選舉未直接涉及脫離丹麥的公投，但選後的聯合政府組成將影響獨立進程。指引黨立場最為激進，主張儘快實現獨立，而民主黨則傾向穩健推進。

未來格陵蘭的政治發展，將取決於民主黨的執政選擇以及與其他政黨的合作關係。國際社會，特別是美國與丹麥，將密切關注新政府的決策，格陵蘭的自主權與戰略地位仍是全球政治的焦點。

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