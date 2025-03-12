白宮最美發言人轟日本向稻米課稅700%　 川普「對等關稅」劍指東京

▲白宮發言人李威特抨擊日本向美國稻米課徵700%的關稅 。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）11日抨擊日本對美國稻米徵收700%關稅，強調川普政府推動「對等關稅」政策，以確保公平貿易。媒體分析，川普正逐步對向美國商品徵收高關稅的國家實施相應措施，擔憂日本農產品恐成為下一波報復關稅的目標。不過，日本政府強調，美國部分稻米進口享有免稅待遇，並對700%的關稅數據提出質疑。

綜合NHK與法新社報導，李威特在一場針對加拿大不公平關稅的記者會上展示圖表，批評日本對美國牛肉、乳製品和稻米徵收高額關稅，還特別點名日本對稻米課稅700%。她強調，「川普總統堅信互惠原則，並追求公平、對等的貿易行為」，因此美國將逐步向貿易夥伴徵收相同水平的關稅。

彭博社指出，有鑑於美國近期致力推動「對等關稅」措施，計劃將美國關稅提升至與貿易夥伴對等的水準，因此稻米及其他日本商品可能會在未來數周成為川普報復性關稅的目標。

對於白宮的指控，日本農林水產省回應，日本確實對一般進口米徵收每公斤341日圓（約新台幣75元）的關稅，但透過「最低進口量」（Minimum Access）機制進口的美國稻米長期享有免稅待遇。原則上來說，如果進口稻米的價格極低，關稅率確實可能達到700%，但依現行市場價格計算，日本對美國稻米的實際關稅只有約204%，遠低於白宮聲稱的700%。

日本經濟產業大臣武藤容治近日與美國商務部長盧特尼（Howard Lutnick）會談，希望美方豁免日本鋼鋁關稅，但未獲明確承諾。武藤會後表示，日本對美國經濟貢獻良多，還創造了大量就業機會，理應獲得關稅豁免。