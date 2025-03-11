「大大攜手讓愛延續」捐血　張善政籲民眾參與讓桃園更有溫度

▲桃園市長張善政今天出席「大大攜手 讓愛延續」捐血活動桃園場活動。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（11）日出席「大大攜手、讓愛延續」公益捐血活動桃園場，張善政感謝大大數位基金會及南桃園有線電視，日前捐贈桃市2輛偏鄉身障關懷車及安家實物銀行新臺幣50萬元讓愛心持續蔓延，這次捐血活動由台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市及高雄市等7縣市接力響應，籲請鄉親朋友一起捲起袖子捐出熱血，讓桃園市更有溫度。

這項由大豐有線集團旗下大大數位慈善基金會於3月起與台灣血液基金會連續舉辦七場「大大攜手、讓愛延續」捐血家年華活動今天上午中壢區銀河廣場登場，市長張善政與立委魯明哲、大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維、大豐電董事長張銘志與市府新聞處長與多民市民代表均到場響應。

▲桃園市長張善政今天出席「大大攜手、讓愛延續」捐血活動桃園場活動，在會場與立委魯明哲等民代、市府局處長等人比出愛心手勢。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，大大數位基金會從去年就發起「大大攜手、讓愛延續」捐血活動，今年更擴大舉行，籲請桃園市民與鄉親一起捲起袖子，「捐一袋血，救一條命」公益活動，更是拯救一整個家庭。

市府社會局長陳寶民說，今年初血庫存量一度逼近歷史低點，據台灣血液基金會最新統計，台北、新竹、台中、高雄四處捐血中心的血液庫存量目前仍處於4至7日的「偏低」狀況，各顯示各血型血量仍然十分缺乏，這項公益捐血活動自3月1日開始，首站從台北市政府出發，期待北中南接力「讓愛延續」，目標上看1萬2000袋。

大大數位慈善基金會榮譽董事長李大維提及，公益捐血活動不僅是對社會幫助，也有助於身體促進造血功能，感謝所有參與捐血朋友熱情參與。

社會局強調，市府十分重視身障者平權和社會參與，除落實全人的照顧服務、友善支持措施、教育服務、就業服務等，也積極推廣尊重多元差異、友善共融。今天現場除政府機關及公益團體設攤外，為鼓勵民眾捐血，亦提供大大寬頻網路、有線電視1個月免費抵用券、大地酒店與海霸王精美禮盒等，鼓勵社會各界熱情參與，讓桃園成為一個最有溫度與愛心城市。