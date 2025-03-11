　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「大大攜手讓愛延續」捐血　張善政籲民眾參與讓桃園更有溫度

▲桃園市長張善政今天出席「大大攜手、讓愛延續」捐血活動桃園場活動，與出人員比出小愛心手勢。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席「大大攜手 讓愛延續」捐血活動桃園場活動。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（11）日出席「大大攜手、讓愛延續」公益捐血活動桃園場，張善政感謝大大數位基金會及南桃園有線電視，日前捐贈桃市2輛偏鄉身障關懷車及安家實物銀行新臺幣50萬元讓愛心持續蔓延，這次捐血活動由台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市及高雄市等7縣市接力響應，籲請鄉親朋友一起捲起袖子捐出熱血，讓桃園市更有溫度。

這項由大豐有線集團旗下大大數位慈善基金會於3月起與台灣血液基金會連續舉辦七場「大大攜手、讓愛延續」捐血家年華活動今天上午中壢區銀河廣場登場，市長張善政與立委魯明哲、大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維、大豐電董事長張銘志與市府新聞處長與多民市民代表均到場響應。

▲桃園市長張善政今天出席「大大攜手、讓愛延續」捐血活動桃園場活動，在會場與立委魯明哲等民代、市府局處長等人比出愛心手勢。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席「大大攜手、讓愛延續」捐血活動桃園場活動，在會場與立委魯明哲等民代、市府局處長等人比出愛心手勢。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，大大數位基金會從去年就發起「大大攜手、讓愛延續」捐血活動，今年更擴大舉行，籲請桃園市民與鄉親一起捲起袖子，「捐一袋血，救一條命」公益活動，更是拯救一整個家庭。

市府社會局長陳寶民說，今年初血庫存量一度逼近歷史低點，據台灣血液基金會最新統計，台北、新竹、台中、高雄四處捐血中心的血液庫存量目前仍處於4至7日的「偏低」狀況，各顯示各血型血量仍然十分缺乏，這項公益捐血活動自3月1日開始，首站從台北市政府出發，期待北中南接力「讓愛延續」，目標上看1萬2000袋。
大大數位慈善基金會榮譽董事長李大維提及，公益捐血活動不僅是對社會幫助，也有助於身體促進造血功能，感謝所有參與捐血朋友熱情參與。

社會局強調，市府十分重視身障者平權和社會參與，除落實全人的照顧服務、友善支持措施、教育服務、就業服務等，也積極推廣尊重多元差異、友善共融。今天現場除政府機關及公益團體設攤外，為鼓勵民眾捐血，亦提供大大寬頻網路、有線電視1個月免費抵用券、大地酒店與海霸王精美禮盒等，鼓勵社會各界熱情參與，讓桃園成為一個最有溫度與愛心城市。

 【更多新聞】

桃園失聯移工產子「嬰兒猝死」　衛生局登門稽查約談醫師

越籍失聯移工診所產子　7小時候被告知兒死亡！她報警求真相

中壢警掃蕩傳說中的色情「三仙巷」　查獲26名應召女+嫖客

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅色空汙警戒！「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

台南男凌晨駕車違規跨越雙黃線　警網攔查起出100多公克毒品

太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

快訊／高雄公車追撞3車！女騎士遭卡車底「胸部重創」送醫不治

台東8家業者進軍日本　風味席捲東京食品展

饒慶鈴視察南迴災後復建工程　把握汛期前黃金期完成防洪整備

「大大攜手讓愛延續」捐血　張善政籲民眾參與讓桃園更有溫度

台南教養院「愛吾礙」師生聯展　用愛打破藩籬讓藝術無礙

感染麻疹日籍乘客曾搭機捷　桃捷加強清消

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

台南男凌晨駕車違規跨越雙黃線　警網攔查起出100多公克毒品

太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

快訊／高雄公車追撞3車！女騎士遭卡車底「胸部重創」送醫不治

台東8家業者進軍日本　風味席捲東京食品展

饒慶鈴視察南迴災後復建工程　把握汛期前黃金期完成防洪整備

「大大攜手讓愛延續」捐血　張善政籲民眾參與讓桃園更有溫度

台南教養院「愛吾礙」師生聯展　用愛打破藩籬讓藝術無礙

感染麻疹日籍乘客曾搭機捷　桃捷加強清消

阿金一聽媽喊「Siri」秒變嚴肅　笑容消失：我有做錯什麼嗎？

當直播主被爸爸罵不正經　艾琳兒真的被色醫師背後環抱

Sandy「IG私訊被吃掉」隔500天才彈出！　無奈道歉：不知怎麼處理

羅莎莎認「超容易暈船」：一旦愛上相當易暈　不隨便勸退人

推展全民國防　海軍敦睦支隊航抵澎湖

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

周天成全英賽開紅盤！直落2退法國好手　16強恐碰球王石宇奇

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

地方熱門新聞

高雄公車追撞3車！女騎士送醫不治

中原大學「創新創業嘉年華」　3/18-20登場

嘉義市化糞池補助計畫　最低5.8萬元

年收百萬卻找不到對象　多金卻難終結單身

罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

雲林偏鄉在地求職新據點　虎尾就服中心水林台新址啟用

多年不見太嗨！喝酒斷片醉倒友人家中

快訊／台南南區黃金海岸驚傳浮屍

林口長庚榮登美國HIMSS數位健康指標評比　全球第一

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

法鼓山60萬　助新北大鵬國小重建

南消二大辦理官田工業區場所搶救演練

「造價昂貴」花東快速公路評估遭退

更多熱門

相關新聞

捷運綠線G28站富台國小遷校　張善政現勘　

捷運綠線G28站富台國小遷校　張善政現勘　

桃園市長張善政11日出席「桃園捷運綠線延伸中壢G28站富台地區土地開發及富台國小遷校評估」現勘計劃表示，因G28站將坐落於富台國小門口，富台國小遷校經費，由教育局預算支應外，亦利用捷運帶動地方繁榮的特點，從聯合開發包含中華電信基地、北富台社宅基地及社會住宅的興建與出租等所得收益編列預算，打造新校舍。

桃市府推「好孕專車」福利再加碼　打造婦幼友善城市

桃市府推「好孕專車」福利再加碼　打造婦幼友善城市

桃市二二八事件紀念追思　張善政：謹記歷史教訓

桃市二二八事件紀念追思　張善政：謹記歷史教訓

藍控中選會不公　綠曝「地方負責查連署」：現在是質疑蔣萬安放水？

藍控中選會不公　綠曝「地方負責查連署」：現在是質疑蔣萬安放水？

台灣燈會創270億產值　三策略守護環境清潔獲肯定

台灣燈會創270億產值　三策略守護環境清潔獲肯定

關鍵字：

大大攜手、讓愛延續捐血活動張善政

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面