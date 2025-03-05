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桃市府推「好孕專車」福利再加碼　張善政：打造婦幼友善城市

▲桃園市長張善政今天在市政會議上表揚市府「好孕專車」福利政策，鼓勵更多計程車駕駛加入行列。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天在市政會議上表揚市府「好孕專車」福利政策，鼓勵更多計程車駕駛加入行列。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府婦幼發展局去年推出「好孕專車」系列婦幼政策頗受好評，市長張善政今（5）日主持市政會議時表示，市府婦幼發展局去年元旦成立後推出一系列孕產婦友善政策，今年自4月1日起「好孕專車」福利將再加碼，包括「好孕專車車資點數」加成10%及單月趟次100次以上的高運能司機獎勵金5000元。此外，市府擴大優惠合作商家，提供申辦「一生好運卡」孕產婦多項專屬優惠，與更多民間企業好夥伴一同滿足媽咪們育兒需要，持續營造桃園婦幼友善城市。

張善政指出，「一生好運卡」的好孕專車基本上是與悠遊卡結合，因合作車隊及悠遊卡作業過程會扣手續費，司機拿到的不見得是完整車資。市府為鼓勵更多司機加入好孕專車服務行列，自今年4月1日起，將額外加碼補助司機「好孕專車車資點數」每趟10%，補足從司機身上扣除手續費，不影響孕產婦原有的9000點車資點數；此外，市府也推出單月載客100趟以上的司機5000元獎勵金，並可回溯至今年1月1日，希望提升司機加入好孕專車之意願，為桃園孕產婦提供更足夠的友善交通服務。

▲桃園市長張善政今天在市政會議上表揚市府「好孕專車」福利政策，首位獲得獎勵金駕駛劉維和（左）也現身說法。（圖／市府新聞處提供）

▲首位獲得獎勵金駕駛劉維和（左）現身說法。（圖／市府新聞處提供）

張善政也提及，市府為滿足孕產婦購買孕期或產後所需物品，延續去年藥妝通路及社區藥局各項專屬優惠外，也媒合全市19家金牌好禮、金牌好店、觀光工廠響應加入婦幼友善商家。媽媽們只要出示「一生好運卡」在合作商家消費即可享有桃園專屬優惠，滿足媽媽們育兒需求。

已加入好孕專車計程車駕駛劉維和是首位拿到5000元獎勵金的駕駛，他分享指出，老婆去年也是孕產婦，非常能體會媽媽的辛苦，因此願意加入好孕專車行列，載送孕產婦們安全返家。自己也分享老婆在媽媽們群組經驗，提及有很多媽媽們因桃市府推出的好孕專車政策而受惠，這些婦幼政策十分受用。

市府婦幼局強調，為保障孕產婦交通安全與便利，滿足產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療及產後心理諮商等乘車需求，透過好孕專車車資加成及高運能司機獎勵機制，期盼號召更多計程車駕駛加入好孕專車服務行列。市府將持續擴大「一生好運卡」合作商家數量，以滿足媽媽們育兒需要，讓桃園成為孕產婦友善的溫暖城市。

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