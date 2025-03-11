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桃園捷運綠線G28站富台國小遷校　串聯中華電等基地聯合開發

▲張善政現勘捷運綠線G28站富台國小遷校

▲張善政現勘捷運綠線G28站富台國小遷校計劃，聽取捷工局土地開發科黃一翔科長簡報。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日出席「桃園捷運綠線延伸中壢G28站富台地區土地開發及富台國小遷校評估」現勘計劃表示，因G28站將坐落於富台國小門口，富台國小遷校經費，由教育局預算支應外，亦利用捷運帶動地方繁榮的特點，從聯合開發包含中華電信基地、北富台社宅基地及社會住宅的興建與出租等所得收益編列預算，打造新校舍。

▲張善政現勘捷運綠線G28站富台國小遷校

▲捷運建設帶動地方大繁榮。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政並於聽取捷工局土地開發科黃一翔科長簡報後指出：捷運建設將帶動地區繁榮及人口增長，市府規劃富台國小遷校至鄰近的南亞技術學院東側公有文教用地，不僅校園占地面積增加3倍由原先的約1公頃擴增至約3公頃，更使富台國小在未來能夠容納更多該地區新搬入的居民和學童，提供更優良就學環境。

▲張善政現勘捷運綠線G28站富台國小遷校

▲張善政現勘捷運綠線G28站富台國小遷校計劃。（圖／記者楊淑媛攝）

又，G28站未來將是十分關鍵的一站，前後站點均涉及重大計畫，G26站為體育園區，現已進行BOT規劃；G29站是定案的市立醫院新址，相關計畫目前已如火如荼進行中，因此透過更細緻的規劃，未來該地區的發展將是繁榮可期。

市府捷工局局長劉慶豐說明，富台國小建校已逾60年、校地面積約1公頃，並且該校地毗鄰捷運車站，因此具備透過捷運建設創造遷校契機，目前G28站周邊已規劃有2處土開基地，透過納入富台國小用地辦理捷運土地開發串聯3處基地開發，提升富台地區交通及生活機能，創造集文教、居住、商業於一體的優質生活圈，並實踐TOD軌道經濟的綠色人本生活環境。

未來富台國小搬遷，捷工局將會與教育局、都發局進行跨局處合作，除了規劃於捷運工程中預留可拆式牆板保留開發可能，遷校也將以「先建後拆」為辦理原則，確保對學童就學影響最小化，透過跨機關合作共創捷運建設及發展，不僅為學生打造更優良的學習天地，更為市民朋友創造良好新環境。

包括立委魯明哲、市議員葉明月、梁為超、吳嘉和、謝美英、彭俊豪、市府捷運工程局長劉慶豐、教育局長劉仲成、中壢區長李日強、中華電信總公司桃園營運處副總經理駱啟民、富台國小校長胡正誼、富台國小家長會長范建亮等均一同出席。

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