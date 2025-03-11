越籍失聯移工診所產子　7小時候被告知兒死亡！她報警求真相

▲桃園警方到轄區某婦產科診所詢問負責人有關越南籍孕婦產子後猝死過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名越南籍黃姓孕婦本月4日在桃園區某婦產科診所產子，順利產下男嬰後7小時，突然被告知男嬰死亡，黃女與同為越南籍丈夫雖為失聯移工，但無法接受此一事實，因此向桃園新住民關懷協會求助，經協會協助報警處理後，檢警已於昨（10）日由檢察官率同法醫解剖，目前已採集檢體交由高檢署法醫研究所檢驗釐清死因。

這名年約30歲越南籍黃姓女子曾申請來台工作，後來卻失聯成為逃逸移工且懷有身孕，本月4日黃女在桃園區某婦產科診產剖腹生產，順利產下一名男嬰，當時男嬰都很正常且有呼吸心跳，未料7小時後，黃女竟被診所告知男嬰已死亡，黃女與同為越南籍丈夫都無法接受，因此向桃園新住民關懷協會求助。

經協會人員協助追查，查出男嬰已被申請火化還獲得許可，但男嬰死因被寫上「死產」。男嬰父母與協會人員認為不單純，因此向桃園警分局報案處理，桃園警分局也會同衛生局人員到診所詢問診所負責人原委。負責人透露，當時發現男嬰出現問題時，立即給予急救40分鐘，但男嬰仍然救不回來，至於原因如何，因已進入司法程序，且由檢警調查中，診所不便回應。

據指出，男嬰父母由於均為失聯移工，男嬰猝死後因語言不通，才緊急向桃園新住民關懷協會求助，協會人員當時建議先找殯葬業者暫時將男嬰冰存，但經詢問多家殯葬業者皆表示，需要開立死亡診斷書才能處理，男嬰父母返回診所，但因為無法從診所取得證明，男嬰父親突然情緒失控，診所方面報請警方處理，警方才查出男嬰父母均為失聯移工，父親被桃園市專勤隊安置，母親因剛生產完，目前暫時在友人住處安置。

▲桃園地檢署已委由外勤檢察官率法醫完成相驗與解剖作業，預計解剖報告出爐後可釐清死因。（資料照／記者沈繼昌攝）

據桃園新住民關懷協會人員透露，對於男嬰死亡原因被寫上「死產」，協會人員與男嬰父母覺得與實際事實不符，所以向警方報案處理，家屬只希望了解真相，男嬰為何會突然死亡？又為何變成「死產」？而且質疑診所收費7萬自費生產，殯葬業者也向家屬收取3萬2千元火化費，其費用明顯不合理。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，針對此案，已委由承辦外勤檢察官於昨日率法醫完成相驗與解剖作業，初步並未發現男嬰有異常，法醫解剖後已採集男嬰檢體進行化驗，解剖報告出爐後當可釐清死因。