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2025台灣燈會創270億產值　張善政：三策略守護環境清潔廣獲肯定

▲2025台灣燈會圓滿落幕，市長張善政今天在市政會議上肯定超過2000萬人次造訪與創下270億元經濟產值。（圖／市府新聞處提供）

▲2025台灣燈會圓滿落幕，市長張善政今天在市政會議上肯定超過2000萬人次造訪與創下270億元經濟產值。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2025年台灣燈會上周圓滿落幕，市長張善政今（26）日上午主持市政會議時表示，細數台灣燈會創下2,000萬人次到訪、經濟產值達270億臺幣、燈會官方網站也吸引超過1,500萬瀏覽人次、桃捷進出站人次突破280萬，總運量突破兩億人次。值得一提的是，環保清潔工作更大獲好評，儘管人潮滿滿，市府團隊及清潔人員依然將臨時公廁保持高水準狀態，台灣燈會在桃園的成就，是市府全體夥伴與市民共同的榮耀與驕傲。

▲2025台灣燈會首次為身障者設置無障礙貨櫃式廁所，備受好評。（圖／市府環保局提供）

▲2025台灣燈會首次為身障者設置無障礙貨櫃式廁所，備受好評。（圖／市府環保局提供）

張善政指出，台灣燈會在桃園舉辦期間，在交通方面首度與Google合作，透過Google Maps即時路況整合，讓用路人得以避開交通管制區。另外，環保清潔工作更大獲好評，主要是三大策略運用得當，此次燈會更首創為身心障礙者設置無障礙貨櫃式廁所，並提供暖氣設備，打破大眾對臨時設施的刻板印象，這些都是市府團隊夥伴的用心。

▲2025台灣燈會首次為身障者設置無障礙貨櫃式廁所，還備有暖氣等設施，廣受好評。（圖／市府環保局提供）

▲2025台灣燈會首次為身障者設置無障礙貨櫃式廁所，還備有暖氣等設施，廣受好評。（圖／市府環保局提供）

環保局說明，台灣燈會展區佔地廣達20公頃，環境衛生工作難度極高，市府採用三大策略面對這項挑戰，包括「智慧偵測科技」、「設置五星級廁所」及「避開人車高峰清運垃圾」等，有效提升燈區整體環境清潔。

環保局強調，市府在燈會前進行詳細的公廁設置調查，根據預測人流量，增設流動廁所及人流偵測器，靈活調整廁所數量及清潔頻率，成功減少遊客排隊等候的情況。今年燈會也首次使用83組智慧垃圾桶，透過紅外線偵測和IoT物聯網訊號，即時通報清潔人員清理垃圾，確保每次清理都能在30分鐘內完成，維持整體市容乾淨整潔。

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